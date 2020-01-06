شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبيعية لعلاج قرحة المعدة أبرزها العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض للإصابة بقرحة في المعدة، وهذا الأمر يتسبب في عدم قدرة الشخص المصاب على تناول الطعام، وأيضًا يتسبب فى شعوره بألم شديد في المعدة نتيجة للإصابة بالقرحة أو الالتهابات بها، ولذا يسعي الشخص المصاب في الوصول لأي علاج جيد يتسبب فى الشعور بالراحة وتجنب التعرض للحرقان وألم المعدة، ولذا عليك قراءة الأسطر المقبلة التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "webmed".

هناك العديد من الأطعمة المهمة التي ينصح بتناولها للحد من الشعور بألم شديد في المعدة نتيجة للإصابة بقرحة المعدة، ومنها:

-العنب والتفاح والتوت من الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساهم بشكل كبير في علاج قرحة المعدة، وتقلل فرص التعرض للألم الشديد.

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-فول الصويا والبقوليات، أيضًا من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج قرحة المعدة.

-ينصح بتناول الزبادي لأنه غني ببكتيريا البروبيوتيك المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تقلل من الشعور والإصابة بألم شديد في المعدة نتيجة للإصابة بقرحة المعدة.

-كشفت دراسات طبية عن أن تناول العسل لمرضي قرحة المعدة يعد من الحيل الجيدة، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بأعراض الإصابة بقرحة المعدة، وهذا يرجع إلى احتوائها علي مضادات الأكسدة التى تعمل علي الحد من الإصابة أو تكوين الجراثيم.