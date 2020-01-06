شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اعوجاج العمود الفقري زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدي الإصابة باعوجاج في العمود الفقري، إلى عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة والتعرض لاعوجاج في العمود الفقري، وهذه الأسباب يجب التعرف عليها لتجنب الإصابة بهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند الإصابة باعوجاج في العمود الفقري يظهر انحناء فيه، وهذا الانحناء يكون بسيطًا أو شديدًا، وفي حالة أن يكون شديد فهذا الأمر يعد من الأمور التي تزيد من وجود مشكلة ما وخطيرة، ويجب العلم أن اعوجاج العمود الفقري يعد من الأمراض التي يصاب بها جميع الأعمار، ولذا يجب توخي الحذر.

وهناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الشخص المصاب باعوجاج العمود الفقري، ومنها أن الظهر يصبح منحني ويصاحب هذا الأمر الشعور الشديد بالألم أثناء الحركة، خاصة في اسفل الظهر والرقبة، كما أن الشخص المصاب يتعرض لمشكلة عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي أو الجلوس أيضًا ولذا يجب توخي الحذر.

اسباب اعوجاج العمود الفقري

وأشار التقرير، إلى أن هناك العديد من أسباب الإصابة باعوجاج العمود الفقري، وهذه الأسباب يجب التعرف عليه لكي تستطيع تجنبها حفاظًا على صحة العمود الفقري، ومنها:

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-زيادة الوزن الشديد أي الوصول للسمنة، هذا الأمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باعوجاج العمود الفقري.

-هل تعلم أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لفترة زمنية طويلة يزيد من فرص الإصابة باعوجاج العمود الفقري.

-التعرض لحادث في العمود الفقري يزيد فرص الإصابة.

-أوضحت العديد من الدراسات الطبية أن الجلوس أو الوقوف لفترة زمنية طويلة تعد من أبرز الأمور التي تزيد فرص الإصابة.

-ضعف العضلات في الجسم تعد من أبرز الأسباب.

- كما يزداد فرص الإصابة باعوجاج العمود الفقري عندما تكون المرأة حامل، نتيجة لزيادة الوزن خلال هذه الفترة الحرجة.