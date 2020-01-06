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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت قد تساءلت يومًا عن الطرق المتعددة التي نستخدم بها عباد الشمس ، فستدرك أن تنوعها كبير ليشمل خيار صحيا فى نظامك الغذائى، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، يعتبر زيت دوار الشمس خيارًا صحيًا لشعرك؟ قد يبدو زيت عباد الشمس للشعر خيارًا غريبًا، ولكن سنتعرف على فوائده.

زيت عباد الشمس للشعر

يستخدم زيت عباد الشمس فى العديد من الاستخدامات فى المطبخ، حيث يأتي الزيت من بذور الزهر، كما يعتبر الزيت المكرر زيتًا جيدًا للقلي.

خارج المطبخ، واحدة من أفضل الطرق التي يمكن بها استخدام زيت عباد الشمس الحفاظ على صحة شعرك، ويمكن أن يساعدك على الحفاظ على صحة شعرك الطبيعي وتغذية فروة الرأس ودعم نمو الشعر بطريقة صحية.

فوائد زيت عباد الشمس للشعر

واحدة من أكثر الصفات شعبية ومفيدة لزيت عباد الشمس للشعر هي أنه غني بفيتامين E، ووفقا لتقرير موقع " organicfacts" يعتبر فيتامين E، مفيدًا لصحة الشعر وفروة الرأس، كما أن زيت عباد الشمس يمكن أن يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى فروة الرأس، والتي بدورها يمكن أن تعزز نمو الشعر الصحي.

كيفية استخدام زيت عباد الشمس للشعر؟

يجب أن تفكر في وضع زيت دوار الشمس على شعرك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إذا كانت لديك المشكلات التالية:

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فروة رأس جافة.

شعر جاف.

شعر هش.

تساقط الشعر.

قشرة الرأس .

شعر مجعد أو ملفوف أو كثيف.

ليس من الضروري، في بعض الحالات، استخدام زيت عباد الشمس كزيت مستقل لشعرك فيجب خله بزيوت أخرى مثل زيت الزيتون، ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم زيت عباد الشمس بمفرده، فتأكد من البدء بأقل كمية ممكنة، مع تغطية خفيفة لفروة الرأس والجذور للحصول على التغذية المناسبة.

في حالات أخرى ، من الأفضل خلط زيت عباد الشمس مع زيت أساسي آخر مثل زيت جوز الهند لتعزيز الفادئة، وابدأ بتدليك هذا الخليط بلطف على فروة الرأس والجذور، مرة أو مرتين في الأسبوع، قبل الذهاب إلى السرير.، ثم أغسل شعرك بالشامبو العادي في صباح اليوم التالي.