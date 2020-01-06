شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حساسية الانف يعتمد على تجنب أسبابها ومنها وبر الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الأنف أو التهاب الأنف التحسسي، من الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، حيث تظهر أعراضاً عديدة مثل: حكة الأنف والعطس وسيلان الأنف، وكلما استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة يمكن تصنيفها كحساسية مزمنة، فى هذا التقرير نتعرف على علاج حساسية الأنف وأسبابها وأعراضها، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



حساسية الانف

ما هى حساسية الانف

حساسية الأنف أو التهاب الأنف التحسسي هو رد فعل تحسسي من الجهاز التنفسي العلوي لمادة تسمى مسببات الحساسية، لتحدث ردود الفعل التحسسية هذه إما بشكل موسمي (خلال مواسم معينة من السنة) أو بشكل دائم (طوال العام).



حساسية الانف

علاج حساسية الانف

علاج حساسية الانف الأكثر فعالية هو تجنب مسببات الحساسية، ومرشحات مكيف الهواء تزيل 99 ٪ من حبوب اللقاح المحمولة جوا، ويقلل ارتداء الكمامات على الوجه من كمية المواد المثيرة للحساسية التي يتم استنشاقها في الهواء الطلق.

بالنسبة لبعض الناس، فإن ارتداء قناع يوفر حماية كافية عند القيام بأعمال الفناء. بالنسبة للآخرين ، الأقنعة والاحتياطات الأخرى ليست كافية. انهم بحاجة الى دواء للسيطرة على أعراضهم.

تشمل العلاجات الدوائية الفعالة مضادات الهيستامين، المنشطات الأنفية الموضعية، وبعض أدوية مزيلة للاحتقان.

مضادات الهيستامين فعالة في علاج التهاب الأنف التحسسي. الستيرويدات الأنفية، وهى العلاج الدوائي الفعال الآخر لعلاج التهاب الأنف التحسسي، فهى تخفف الأعراض لأنها تقلل الالتهاب (التورم) الناجم عن تفاعل الحساسية.مضادات الاحتقان تمنع انسداد الممرات الأنفية وتحسن التنفس.

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اسباب حساسية الانف

حساسية الأنف أو التهاب الأنف الموسمي يأتي ويذهب مع دورات متكررة من التعرض للنباتات والفطريات في أوقات معينة من السنة (اعتمادًا على أنواعها ومكان وجودها)، حيث تطلق النباتات حبوب اللقاح في الهواء، وتطلق الجراثيم والفطريات.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه نوع واحد أو أكثر من هذه المواد المثيرة للحساسية سوف يصابون بالتهاب الأنف التحسسي.

يؤثر الطقس على مدى خطورة أعراض الحساسية لأنه يؤثر على عدد حبوب اللقاح اليومية، تميل أعداد حبوب اللقاح إلى أعلى مستوياتها في فترات الصباح الدافئة والجافة، وفي أدنى معدلاتها في الأيام الممطرة والباردة.

بشكل عام ، سيكون رد فعلك التحسسي شديدًا أو خفيفًا ، اعتمادًا على ارتفاع وانخفاض عدد حبوب اللقاح.

يحدث التهاب أو حساسية الأنف الدائم على مدار السنة وهو ناتج عن مسببات الحساسية التي لا يرتبط إنتاجها بتغير الفصول، ومن الأمثلة الشائعة عث الغبار ووبر الحيوانات والعفن، يمكن العثور على مسببات الحساسية لعث الغبار في الوسائد والملابس المملوءة لأسفل والمفروشات والستائر والتنجيد والسجاد.