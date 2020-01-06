شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الالتهاب السحائى عند الرضع والبالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الالتهاب السحائى من الأمراض الخطيرة التى تصيب السحايا وهي الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، يمكن أن يحدث الالتهاب السحائى عندما يصاب السائل المحيط بالسحايا، أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا هي الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، قد تشمل الأسباب الأخرى الاصابة بـ السرطان أو الفطريات، بعض الالتهاب السحائي الفيروسي والبكتري معدي، يمكن أن تنتقل عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال الوثيق.

ووفقا لموقع healthline هناك عده أعراض تؤكد الاصابه الالتهاب السحائى ويجب الحذر منها والتعامل معها بشكل فورى لأنها من حالات الطواريء الخطيرة.

اعراض الالتهاب السحائى

يمكن أن تكون أعراض الالتهاب السحائى الفيروسي والبكتري متشابهة في البداية ومع ذلك ، عادة ما تكون أعراض الالتهاب السحائى الجرثومي أكثر حدة تختلف الأعراض أيضًا حسب عمر المصاب.

أعراض الالتهاب السحائى الفيروسي عند الرضع

فقدان الشهية، نعاس، حمى

في البالغين قد يسبب الالتهاب السحائى الفيروسى

الصداع، حمى، الرقبة الصلبة، النوبات، حساسية للضوء الساطع، نعاس، قيء وغثيان، قلة الشهية.

Advertisements

أعراض الالتهاب السحائى الجرثومي

تغيير الحاله العقلية، غثيان، قيء، حساسية للضوء، التهيج، صداع الراس، حمى، قشعريرة برد، الرقبة الصلبة، المناطق الأرجواني من الجلد التي تشبه الكدمات، نعاس

يجب طلب العناية الطبية الفوريه عند ظهور اى من الاعراض السابقة التى تؤكد الاصابة بالالتهاب السحائى ، خاصة لن الالتهاب السحائى الجرثومي والفيروسي يمكن أن يكون قاتلا، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان لدى المريض التهاب سحائى فيروسى فقط من خلال الحكم على الأعراض ، ولكن يحتاج الأمر إلى إجراء اختبارات لتحديد نوع الالتهاب السحائى المصاب به المريض.

أعراض الالتهاب السحائى الفطرى

تشبه أعراض الالتهاب السحائى الفطري الأنواع الأخرى من هذه العدوى قد تشمل غثيان، قيء، حساسية للضوء، حمى، صداع الراس، الارتباك ، وكل نوع من الالتهاب السحائى لديه بعض الأعراض المميزة

الطفح المصاحب للالتهاب السحائى

واحدة من العلامات المتأخرة التي تشير إلى وجود سبب بكتيري واحد للالتهاب السحائى وهي النيسرية السحائية ، في مجرى الدم هي طفح جلدي خافت على الجلد، حيث تتكاثر البكتيريا الناتجة عن الالتهاب السحائى بالمكورات السحائية في الدم وتستهدف الخلايا حول الشعيرات الدموية، الأضرار التي لحقت هذه الخلايا يؤدي إلى تلف الشعيرات الدموية وتسرب الدم الخفيف، يظهر هذا في شكل طفح جلدي وردي أو أحمر أو أرجواني خافت، مع تفاقم العدوى وانتشارها ، يصبح الطفح أكثر وضوحًا، سوف تنمو البقع أغمق وأكبر.

قد يواجه الأشخاص ذوو البشرة الداكنة صعوبة في رؤية طفح الالتهاب السحائى إلا فى المساحات الأفتح من الجلد ، مثل راحة اليدين وداخل الفم قد تظهر علامات طفح جلدي بسهولة أكبر.