كايلى جينر تتعرض لموقف محرج مع أختها كلوى كادرشيان بسبب "بوست"

واشنطن - لايف ستايل
تمتلك كايلى جينر مثلها كمثل باقى أفراد أسرتها المكونة من ثلاث أخوات ووالدتهن جمهور كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما إنستغرام، الأمر الذى توارثته الأجيال، حيث أصبح هناك جمهور لا بأس به لأطفالهن الصغار أيضًا، فعلى سبيل المثال مؤخرًا كانت ابنة كيم كاردشيان تبدأ طريق النجومية من إنستغرام والدتها، فهن حريصات على مشاركة حياتهن مع متابعيهن طوال الوقت.
أصبح نشر الصور والفيديوهات على صفحات أفراد أسرة كاردشيان الخاصة من الأمور العادية، بل وشبه اليومية، تلك التى يفضل عدد كبير من متابعيهم مشاهدتها والتفاعل معها، إلا أن كايلى جينر تعرضت مؤخرًا لموقف طريف ويمكن وصفه بالمحرج مع أختها كلوى كاردشيان بعد أن نشرت صورة لنفسها على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور إنستغرام.
ونشرت "جينر" صورة جديدة لها تظهر خلالها بعد أن خضعت لـ "نيولوك" جديد بالشعر الأصفر وفستان قصير باللون الكافية المنقوش بالأزرق، وفاجأتها أختها كلوى كاردشيان بكتابة تعليق على صورتها تعاتبها فيه على عدم ردها على رسائلها رغم أنها تنشر صورًا على السوشيال ميديا بشكل طبيعى قائلة: "يمكنك نشر صورة، لكن لا يمكنك الرد على رسائلى.. حسنًا لقد فهمت"، ووصفت تصرف أختها كايلى فى تعليق آخر قائلة: "غير ملائم"، فى إشارة لتصرفها غير المقبول بعدم الرد.
وتفاعل متابعو النجمتين على تعليقات كلوى بشكل كبير، ورد بعضهم بشيء من المرح، بينما اكتفى البعض الآخر بالضحك، إلا أن كايلى لم ترد على تعليقات أختها، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه التعليقات من باب مزاح الأختين معًا، أم أنها تدل على غضب حقيقى لدى الأولى بسبب عدم رد جينر عليها أم أنها مجرد جزء من برنامج تليفزيون الواقع الذى يقدمانه.
يذكر أن عائلة كاردشيان المكونة من كلوى وكورتنى وكيم كاردشيان وكايلى جينر، والأم كريس جينر، من أكثر العائلات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمتلك الفتيات مجموعة من المشاريع الخاصة بهن والتى تهتم أغلبها بالموضة والأزياء والتجميل.
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