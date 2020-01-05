5 معلومات عن مارين بطل أوروبا.. صفقة الأهلي السعودي الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الألماني ماركو مارين، المنضم حديثاً إلى صفوف أهلي جدة السعودي، من اللاعبين الذين حققوا ألقابا كبيرة على صعيد القارة الأوروبية.

انضم مارين لقائمة منتخب ألمانيا لأول مرة في 16 مايو/أيار 2008، ولكنه خرج من القائمة النهائية للمنتخب لكأس أمم أوروبا 2008.



ولعب مارين خلال تلك الفترة مع منتخب الماكينات في لقاءات ودية، كان أولها تعادل 2-2 مع بيلاروسيا في 27 مايو/أيار 2008.

وفي 2010، وجد مارين في قائمة ألمانيا بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وشارك كبديل في أول مواجهتين ضد أستراليا وصربيا، ليسهم في حصد "الماكينات" للمركز الثالث بالبطولة.

وجاء الهدف الوحيد لمارين مع منتخب ألمانيا، في فوز ودي 2-0 على بلجيكا في نورنبرج في 20 أغسطس.

بطولات في مسيرة مارين

حقق مارين خلال مسيرته 3 ألقاب قارية، منها لقب مع منتخب ألمانيا للشباب في 2009 وهو كأس أمم أوروبا ولقبان للدوري الأوروبي، أحدهما مع تشيلسي الإنجليزي في 2012-2013، ثم كرر الإنجاز مع إشبيلية الإسباني الذي مثله معاراً في 2013-2014.





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الدوريات الأربعة الكبرى



على مدار مسيرته نجح لاعب فريق أهلي جدة الجديد في المشاركة في دوريات أوروبا الأربعة الكبرى.

ولعب مارين في ألمانيا لفريقي بروسيا موشنجلادباخ وفيردر بريمن بواقع 68 لقاء للأول من 2007 إلى 2009 و3 سنوات للثاني من 2009 إلى 2012.





بعد ذلك، لعب مارين لفائدة تشيلسي من 2012 إلى 2016 لكنه لم يلعب مع الفريق إلا 6 مباريات فقط، بينما أعير في موسم 2013-2014 إلى إشبيلية، حيث ظهر في 18 مباراة مع الفريق، ثم رحل معارا لفيورنتينا الإيطالي في 2014-2015، لكنه لم يلعب أي مباراة.

وكذلك لعب مارين لأندية أندرلحت في 2015، ثم لعب في أولمبياكوس اليوناني خلال الفترة من 2016 إلى 2018 وأخيراً انضم للنجم الأحمر الصربي في 2018.