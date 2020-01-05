فوائد لا تتخيّلها في حبّة الكيوي أبرزها تعزيز عمل جهاز المناعة

يعد الكيوى من الفواكه التى تحتوى على العديد من الفوائد، وتمد الجسم بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج وك والبوتاسيوم، كما تحتوى على العديد من المياه التى تفيد الجسم ومضادات الأكسدة، فحبة الكيوي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والسكريات المفيدة للجسم، والبروتين الذي يحتاجه الجسم، كما أن ثمرة الكيوي تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين “سي”، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، كما أنها تحتوي على الأوميجا3 وحمض الفوليك، والكالسيوم والزنك والفسفور.

- تعزيز جهاز المناعة

تحتوي فاكهة الكيوي على كمية كبيرة من فيتامين ج، والعديد من الفيتامينات الأخرى، وقد أثبتت الدراسات أن الكيوي يعزز المناعة في الجسم، ويقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، أو الإنفلونزا، وخاصة عند الأطفال وكبار السن.

- تنظيم ضغط الدم

يمكن أن تساعد فاكهة الكيوي على خفض ضغط الدم، وذلك لأحتوائها على البوتاسيوم ، وقد أثبتت دراسة أجريت عام 2014 أن المواد النشطة بيولوجيًا في ثلاث حبات كيوي يوميًا يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل كبير، مما يقلل من نسبة الإصابة ببعض المضاعفات التي قد تنتج من ارتفاع ضغط الدم مثل السكتات الدماغية، والنوبات القلبية.

- تساعد على النوم بشكل أفضل

أشارت بعض الدراسات أن فاكهة الكيوي تحتوى على العديد من المركبات والفيتامينات الصحية التى تحسن من نوعية النوم لدى البالغين الذين يعانون من مشاكل في النوم.

-فوائد الكيوي كثيرة ولكن أبرزها الحد من الإصابة بمرض السرطان اللعين، لأنها غنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للجسم، ولذا عليك تناول حبة يوميا من الكيوي لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

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-فوائد الكيوي في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي ترجع إلي احتواء الثمرة علي نسبة عالية من الماء والألياف، ولذا فتناولك لها يقلل فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو بعض المشاكل الخاصة بالمعدة والجهاز الهضمي، فهو من الفواكه التي تعزز صحتها.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة فوائد الكيوي في التخلص من الوزن الزائد، وهذا الأمر يرجع إلي أنه من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، كما أن تناوله يقلل الشعور والرغبة في تناول الطعام، فهو من الأغذية التي تكبح شعورك بالجوع.

-أيضا من فوائد الكيوي الحفاظ علي صحة الجهاز التنفسي، كمشاكل حساسية الصدر، أو الربو، ولذا عليك الإكثار من تناوله وخاصة في فصل الشتاء للحد من المضاعفات الناتجة عن هذا المرض.

-كما ينصح علي المرأة خلال فترة الحمل تناول ثمرة يوميا من الكيوي، حيث أثبت أن تناوله يقلل فرص إصابة الجنين بالتشوهات، وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة عالية من حمض الفوليك.

-من فوائد الكيوي تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا فهي من الفواكه الجيدة لمرضي السكر لأن تناولك له يقلل من حدة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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