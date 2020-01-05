شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى على الحج السنة دى.. الصحة السعودية تصدر نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة السعودية نصائح مهمة للراغبين فى أداء موسم الحج هذا العام لقضاء المناسك بصحة وسلامة وعدم التعرض لأى مشاكل صحية خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض، وأصدرت الصحة السعودية نشرة تعليمية للراغبين فى أداء مناسك الحج للبدء فى الاستعداد وتأهيل أجسامهم على المجهود البدنى الكبير الذي يبذل خلال أداء المناسك.

وجاءت نصائح وزارة الصحة السعودية للراغبين فى أداء مناسك الحج ضرورة المشى لمدة 30 دقيقة يوميًا للقدرة على المشى المتواصل لمسافة 5 كيلومترات فى مكان مفتوح، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى الاستعداد قبل الحج بثلاثة أشهر كاملة.

وقدمت الصحة السعودية تلك النصائح باللغات المختلفة حتى يتمكن حجاج كل الدول من معرفة تلك النصائح والبدء فى الاستعداد لأداء مناسك الحج بصحة وسلامة دون التعرض لأى مشاكل صحية خاصة وأن الحج يشهد مشقة كبيرة لإستكمال المناسك بداية من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والطواف والسعى وهو ما يتطلب المشى لمسافات طويلة وسط الزحام.

وأوضحت الصحة السعودية أن الاستعداد للحج صحيًا يساهم فى حماية الحاج من الأمراض وانتقال العدوى خلال أداء المناسك.

انطلق موسم العمرة منذ نهاية الشهر الماضى ويسافر عدد كبير من الأشخاص لأداء منسك العمرة وهو ما يتوجب عليهم اتباع عدد من النصائح المهمة لمنع الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية.





والحجاج والمعتمرون هم أكثر عرضة للأمراض والعدوى والأمراض الفيروسية، نتيجة الازدحام أو تناول الأطعمة الملوثة، لذلك ينصح المعتمرين والحجاج باتباع بعض النصائح للوقاية من التسمم الغذائى حسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday".

نصائح عند السفر لأداء العمرة:

1: ينصح بتجنب الأطعمة مجهولة المصدر أو الخضراوات المكشوفة، وينصح بغسل الخضراوات جيدًا قبل تناولها مع الاهتمام بطهي الطعام جيدًا.

2: ينصح بعدم ترك الطعام مكشوفًا لفترات طويلة منعًا لتعرضه للفيروسات والجراثيم التى تنتقل وتؤثر على حالتك الصحية.

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3: الحرص على غسل اليدين باستمرار، خصوصًا قبل وبعد تناول الطعام أو استخدام المرحاض.

4: ينصح بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة التى تنتشر فيها الفيروسات والجراثيم، مع استخدام كمامة على الفم لتجنب العدوى.

5: عدم تناول المياه المكشوفة والحرص على استخدام زجاجة المياه الخاصة بك فقط.

6: ينصح بتجنب تبادل الأدوات الشخصية من شخص لآخر سواء شفرات الحلاقة أو فرشاة الشعر أو ملاعق الطعام، وذلك للوقاية من العدوى والفيروسات.

7: ينصح بوضع الأدوية الخاصة بالمعدة والمطهر المعوى فى شنطة الإسعافات الأولية فى العمره، لعلاج النزلات المعوية والتسمم فورًا.