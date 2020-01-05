شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تغيرات فى جسمك لا تتجاهلها أبداً واذهب للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان قد نشعر ببعض الأعراض الجسدية مثل: الإرهاق والإجهاد، ولا نعرف هل يمكن أن يتعلق الأمر بشئ يجب أن نخاف منه أم لا، حيث يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشراً على بعض المشكلات الصحية، لذلك من المهم ألا نتجاهلها، لذا يجب معرفة العلامات التي يجب ألا نهملها أبدًا حتى لا تتطور لمشاكل أكبر، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز التغييرات فى صحتك التى يجب ألا تتجاهلها أبداً، وفقاً لموقع simplemost.

ألم لا يختفي بعد ممارسة الرياضة

ألم العضلات بعد التمرين أو الرياضة على المدى القصير أمراً طبيعياً، لكن الألم والتورم على المدى الطويل قد يشير إلى تلف العضلات أو العظام الذي قد يصبح دائمًا، وإذا واجهت ألمًا ثابتًا بعد التمرين، فقلل من تدريباتك فإذا استمر الألم، راجع طبيبك.

ألم شديد في الرأس

قد يكون مجرد صداع طبيعي أو صداع نصفي، لكن الصداع المفاجئ المؤلم بشكل مفرط يمكن أن يكون علامة على حدوث جلطة أو ورم أو جلطة دموية، وفقاً لهارفارد هيلث.

إذا شعرت بتغيرات كبيرة مثل: ألم رأسك، وإذا شعرت بأسوأ ألم على الإطلاق، وإذا كنت تواجه مشكلات في وظائفك العقلية، فيجب عليك زيارة الطبيب.

ألم أو ضغط في الصدر

قد يكون مجرد حرقة أو قلق، لكن ألم أو ضغط الصدر يمكن أن يكون أيضًا علامة على نوبة قلبية، بالنسبة للنساء على وجه الخصو، تكون أعراض النوبة القلبية أكثر دقة من الرجال، لذلك إذا واجهت أي ضغط غير عادي في الجزء العلوي من الجسم، وضيق التنفس ، والدوخة، أو التعب الشديد، فقم بفحصه على الفور.

فقدان الوزن بدون سبب

يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع، علامة على وجود مشكلة صحية أساسية، فكر في زيارة الطبيب إذا فقدت 5٪ من وزنك خلال 6 إلى 12 شهرًا دون محاولة، قد يكون هذا علامة على السرطان أو الاكتئاب أو مرض باركنسون أو مرض السكري أو أي شيء آخر تمامًا.

نمش غريب المظهر أو الحسنة أو الشامة

الكثير من علامات جسمك غير ضارة تمامًا، ولكن إذا كان لديك بقعة بنية جديدة أو غير منتظمة، فقد تكون علامة على سرطان الجلد، وكذلك علامات الشامات الغريبة عدم التناسق، واللون غير المتساوي وتغيير المظهر.

الشعور بالعطش المستمر

إذا كنت تشتهي باستمرار المياه وتعاني من أي تورم أو زيادة سريعة في الوزن، فقد يكون ذلك مؤشراً على مشاكل في القلب أو الكلى. يعتبر العطش المتكرر أيضًا أكثر العلامات شيوعًا لمرض السكري من النوع الثاني، لذلك إذا كان عطشك مصحوبًا بالغثيان أو التعب ، فقد يكون ذلك أسوأ من مجرد الجفاف.

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عدم انتظام حركة الأمعاء المفاجئ

الإمساك العرضي أمر طبيعي، لكن إذا واجهت فجأة مشاكل كبيرة في الحمام، فقد يكون ذلك علامة على حدوث مرض أكبر، يمكن أن يكون عدم انتظام الأمعاء علامة على متلازمة القولون العصبي، أو قصور الغدة الدرقية، أو حتى مرض باركنسون، لذلك إذا استمر وجود المشكلة، استشير طبيبك.

ارتفاع أو استمرار الحمى

الحمى الشديدة هي سبب وجيه للاتصال بطبيبك، إذا كانت لديك حمى منخفضة الدرجة لعدة أسابيع ، فمن المستحسن أيضًا فحصها. عندما تصاب بالحمى ، فإن جسمك يشير إلى أنه يكافح العدوى، يمكن أن تكون الحمى الشديدة للغاية علامة على عدد من الأمراض ، بما في ذلك التهاب المسالك البولية أو الالتهاب الرئوي أو التهاب بطانة القلب أو التهاب السحايا.

يمكن أن تشير الحمى المنخفضة الدرجة التي لا تزول إلى وجود التهاب في الجيوب الأنفية أو فيروس، ولكنها قد تكون أيضًا أكثر خطورة ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم.

سعال الدم

يمكن أن يحدث السعال الدموي أثناء نزلة البرد أو إذا كنت تعاني من الحلق الجاف، ولكن إذا كان هذا الوضع مستمرًا ، فقد يحدث شيء أكثر حدة، مثل تجلط الدم أو التهاب الشعب الهوائية أو السرطان أو السل. إذا حدث ضيق في التنفس إلى جانب السعال الدموي ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الالتهاب الرئوي.

يعد القيء في الدم من الأعراض الأكثر خطورة التي تحتاج إلى عناية طبية ، حيث يمكن أن تكون علامة على حدوث قرحة نزفية أو تلف الكبد الحاد أو أورام في المريء أو المعدة.

تورم الساقين

قد يكون تورم الساقين سببًا للقلق إذا كنت معرضًا لخطر كبير بسرطان عنق الرحم ، وفقًا لمركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس.

تعرف الحالة بالوذمة ، وقد يعني التورم الشديد وجود مشكلة في عملية التصفية الطبيعية لجسمك، في أغلب الأحيان ، لا تكون الساق المتورمة وحدها علامة على السرطان، ما لم يكن هناك أيضًا ألم أو إفرازات غير عادية أو ألم في الحوض أو أعراض سرطان عنق الرحم الأخرى.