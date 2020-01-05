تغلب على الحالة المزاجية السيئة في الشتاء بـ4 "نصائح ذهبية"

ينتاب المرء حالة مزاجية سيئة خلال فصل الشتاء، في بعض الأحيان، حيث تصل أحيانا إلى درجة ما يسمى الاكتئاب المرتبط بدخول الشتاء، وقدمت مجلة ألمانية بعض النصائح للتغلب على هذه الحالة، فمن الصعب الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكرا خلال فصل الشتاء، خاصة إذا كانت في الهواء الطلق، ولكن الأمر يستحق هذا العناء، فممارسة الرياضة تساهم في التقليل من التوتر، كما يقوم الجسم بإفراز هرمونات السعادة، التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويتم تعزيز هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك بسبب الحصول على الكثير من الأكسجين النقي.

مقابلة الأصدقاء

ويميل الأشخاص ذوي الحالة المزاجية السيئة إلى الانعزال في المنزل والبعد عن الاختلاط، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.

تجريب الأشياء الجديدة

البدء في تجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة، ولذلك ينبغي تجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

Advertisements

الاستيقاظ مبكرا

على الرغم من صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، إلا أن النوم لفترات طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقا لما أكدته دراسة لمجلة "سليب"، وكما نصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة، لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكرا في الصباح بصورة أسهل.

قد يهمك أيضًا

دراسة تؤكد أن ممارسة الرياضة لمدة 35 دقيقة يوميا تحمي من الاكتئاب الوراثي

دراسة تؤكد أن السباحة بالماء البارد تخلصك من الأكتئاب