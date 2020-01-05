تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الفراولة

المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو فراولة (مقطعة)

1 x كيس فانيليا الطريقة: توضع جميع المقادير معا علي نار هادئه حتي تتجانس مع بعضها فقط وليس لتصبح مربي.

بعد ان تبرد تماما يمكن استخدامها في الحلويات وخصوصا في التشيز كيك. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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