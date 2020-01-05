تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بان كيك مع الأناناس

المقادير

300 x جرام حليب كامل الدسم

150 x جرام دقيق

4 x معلقة كبيرة زبادي

3 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة كبيرة جوزهند

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد اناناس (مقطع مكعبات)

1 x رشة حبهان (ناعم)

1 x رشة قرفة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

½ x كوب كاجو

الطريقة:

فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع الكاجو ونقلب حتى يتحمص ثم نضيف جوز الهند ونقلب لمدة نصف دقيقة حتى يصفر لونة ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

ثم فى المطحنة نضع الكاجو وجوز الهند ويفرم جيدا فرم خشن.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع معلقة الزبد وشرائح الأناناس حتى تأخذ لون ذهبى.

ثم فى الخلاط نضع اللبن والبيض والدقيق و الفانيليا والقرفة والحبهان الناعم ورشة من الملح ونخفق جيدا حتى يتجانسوا تماما.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع معلقة من الزبد ومعلقة من الزيت وبواسطة مغرفة نضيف خليط البان كيك ونوزعة فى الطاسة جيدا ويترك حتى ينضج من الأسف ثم يقلب ويترك لمدة ثوانى ثم يرفع من على النار.

نتابع العملية حتى ينتهى المقدار.

ثم فى وعاء عميق نضع الزبادى والعسل والكاجو والجوز الهند المفروم ونخلط جيدا.

ثم نرص وحدا ت البان كيك أطباق التقديم ثم يوزع فوقه خليط الزبادى والكاجو وقطع من الأناناس يقدم دافئ بالهنا والشفا.

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