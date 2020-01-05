تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالبشاميل

المقادير

3 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة جبنة بارميزان

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقة:

فى وعاء على النار نضع الزبد والدقيق و نقلب حتى يصفر الدقيق.

ثم بالتدريج نضيف الحليب مع التقليب المستمر حتى يتجانسوا ويسمك الخليط ويتبل بالملح والفلفل ونقلب ثم يرفع من على النار وتترك حتى تبرد.

فى وعاء عميق نضع اللحم المفروم والبيض والجبن والخبز المنقوع ونتبل بالملح والفلفل والبهارات والبشاميل ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم يغطى ونضعة فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

ثم بواسطة اليد نشكل خليط اللحم على هيئة اقراص ثم نضعه فى صينية مدهونة بالزبد ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو لحين أن يحمر لونها وتنضج تقدم مع سلطة خضراء وطحينة بالهنا والشفا.

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