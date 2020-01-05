تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بالبشاميل

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب بشامل

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كيس سبانخ

1 x كوب جبنة شيدر

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x كوب عصير طماطم الطريقة: فى طاسة على النار نضع الزبد واللحم المفروم ونقلب.

ثم نضيف عصير الطماطم ونتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

ثم تصفى السبانخ جيدا من ماؤها.

ثم فى وعاء عميق نضع السبانخ مع نصف كوب من البشاميل والبيضة المخفوقة ونتبل بالملح والفلفل ونقلب.

ثم فى صينية بايريكس مدهونة بالزبد نوزع نصف كمية السبانخ.

ثم نضيف العصاج ثم نضع النصف الاخر من السبانخ ثم نوزع فوقها البشاميل.

ثم نوزع على الوجة الجبن المبشور وتوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبى بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ الصينية طريقة إعداد وتحضير إيدام البازيلا باللحم والطماطم

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