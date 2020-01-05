شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تتطلق حملة لخفض استهلاك التبغ بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة الإماراتية حملة للوقاية المجتمعية لخفض مؤشر استهلاك التبغ بالدولة، وذلك في إطار جهودها لخفض مؤشر استهلاك التبغ بالدولة وتعزيز نتائج البرنامج الوطني لمكافحة التدخين أطلقت برنامجًا تدريبيًا يعد الأول من نوعه في الدولة، لتعزيز القدرات والمهارات العلمية والعملية لـ500 طبيب من كوادرها لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين بكل أنواعه ومشتقاته في عيادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، بناء على دليل إرشادي موحد متسق مع أحدث أساليب وطرق العلاج المتاحة عالميًا.

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وجاء هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهارات الأطباء في مساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة، ويأتي في إطار جهود حثيثة ومتواصلة من الوزارة والشركاء المعنيين لتقليل نسبة المدخنين بالدولة، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في الخطط والإستراتيجيات. موضحًا أن نتائج المسح الوطني الصحي 2017-2018 كشفت نتائجه عن انخفاض نسبة المدخنين البالغين بنسبة 18% منذ عام 2010

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إجراءات تشريعية وحملات توعية تقوم بها الوزارة لمكافحة التدخين وذلك عن طريق تطبيق قانون ولائحة مكافحة التبغ، وحملات التثقيف الصحي، وإصدار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية، وزيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين إلى 16 عيادة. وهناك خطة لتوسع ودعم تلك الخدمات في السنوات القادمة. بالإضافة لتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وغيرها من الإجراءات الحكومية.