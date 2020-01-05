شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون طريقة سهلة لتشخيص الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 ابتكر العلماء طريقة سهلة ورخيصة وسريعة لتشخيص الإصابة بالسرطان تتم بتحليل قطرة من لعاب الشخص.

وابتكر هذه الطريقة البسيطة علماء من جامعة كاليفورنيا الأميركية، حيث يكفي لتشخيص الإصابة، أخذ قطرة من لعاب الشخص وتحليلها خلال 10 دقائق فقط. ويؤكد المبتكرون أن تحليل اللعاب يعطي نتيجة عالية الدقة 100 بالمئة. Advertisements والابتكار إياه مبني على تحليل أجزاء من الحمض النووي الموجود في سوائل الجسم. هذا وسوف تبدأ الاختبارات السريرية لهذه الطريقة خلال السنة الحالية بحيث يشارك فيها الأشخاص المصابون بسرطان الرئة. وسوف يبدأ بعد انتهاء الاختبارات السريرية، وفق قول المبتكرين، اختبار هذه الطريقة في تشخيص أنواع السرطان الأخرى.

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