تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلق باللحمة المفرومة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x حزمة سلق

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

¼ x كيلو لحمة مفرومة الطريقة: نقوم بغسيل السلق ونسلقة في الحلة ببعض من الماء.

نحضر طاسة غويطة ونضع قليل من الزيت ونضع اللحمة المفرومة ونشوح قليلاً، ثم نضيف البصل وبعد ذلك نضيف السلق.

ثم نضيف الملح والبهارات حسب الرغبة، ثم نخف البيض ونضعة على الخليط ثم يتركوا على النار حتى يستوي، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة

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