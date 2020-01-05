تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقرمشات البارميزان

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد عجينة الباف بيستري

1 ½ x معلقة كبيرة زبدة

1 ½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة)

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون الطريقة: نحضر رقائق العجين وتدهن بقليل من الزبد.

ثم نوزع فوق كل واحدة جزء من الجبن وتتبل بالفلفل.

نعمل على طى الرقائق نصفين ويدهن الجزء العلوى بالبيض.

ثم يرش فوقها جزء من الجبن البارميزان.

ثم بواسطة سكين نعمل على تقطعيها لشرائح طولية متوسطة العرض.

ننقل الشرائط لصينية فرن مفروشة بورق الزبد مع ترك مسافة بين الشرائح ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق أو لحين أن تاخذ لون ذهبى بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة والفلفل المشوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم

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