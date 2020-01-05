تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية لازنيا على الطريقة الإيطالية

المقادير

400 x جرام جبنة ريكوتا

350 x جرام جبنة موزريلا

12 x عدد شريحة لازنيا

8 x عدد طماطم

4 x معلقة كبيرة بقدونس طازج

4 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد فص ثوم

1 ½ x معلقة صغيرة ريحان

1 x عدد بصلة

1 x عدد بيضة

1 x معلقة كبيرة ملح

¾ x كوب جبنة بارميزان

½ x معلقة صغيرة بذور شمر

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو سجق شرقى

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كيلو لحمة مفرومة

¼ x معلقة صغيرة روزمارى

¼ x معلقة صغيرة بردقوش

¼ x معلقة صغيرة زعتر

¼ x معلقة صغيرة أوريجانو

الطريقة:

هننزع غلاف السجق ونقطعه قطع صغيرة ونسيبه على جنب, وهنقطع البصلة لقطع صغيرة جدا ونفرم الثوم

هنقطع الطماطم مكعبات ونضربها فى الخلاط مع نصف كوب ماء و4 معالق كبار صلصة طماطم.

فى حلة هنسيح الزبدة ونضيف البصل والثوم ونقلبهم كويس لحد ما يدبلوا وبعدين هنضيف السجق واللحمة المفرومة ونقلب كويس لحد ما يتحولوا للون البنى.

هنضيف عصير الطماطم ونقلب كويس.

هنضيف السكر والفلفل وأوراق الريحان والشمر والبردقوش والروزمارى والزعتر والأوريجانو ومعاهم معلقة كبيرة ملح و معلقتين كبار بقدونس ونقلب كويس.

هنغطى الحلة وتترك على نار هادية مع التقليب من حين لآخر ولمدة ساعة ونصف.

فى حلة على النار هنضيف ماء ورشة ملح ونضيف شرائح اللازانيا بعد غليان الماء لمدة 8 دقائق وبعدين هنصفيها وتشطف بماء بارد.

فى بولة هنخلط جبنة الريكوتا مع بيضة ونص معلقة ملح ومعلقتين بقدونس بمضرب بيض ونسيبها على جنب.

فى صينية بايركس هنضيف كوب ونصف من صوص اللحمة ونفرشه فى الصينية وهنرص فوقيه نصف شرائح اللازانيا.

هنضيف نصف كمية خليط الريكوتا والبيض فوق شرائح اللازانيا ونساويهم كويس.

هنرص طبقة من شرائح الموزاريللا وفوقيها هنفرش كوب ونصف من صوص اللحمة وهنرش ربع كوب جبنة بارميزان.

هنعمل طبقة كمان كما فى السابق وعلى الوش هنرص الكمية الباقية من الموزريللا والبارميزان وهنغطى الصينية بالفويل.

تدخل الفرن المسخن مسبقا على 200 درجة مئوية ولمدة 25 دقيقة بعدها هنشيل الفويل وتترك بالفرن لمدة 25 دقيقة آخرى.

تصبح جاهزة للتقديم بعد ربع ساعة من خروجها من الفرن وبالهنا والشفا..

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