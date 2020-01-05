القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة حمص (منقوع)

2 x معلقة كبيرة شبت (بذر شبت)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x كوب سماق

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x عدد رأس ثوم (مدقوق)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x حزمة سلق (مفرومة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (او حامي حسب الرغبة)

½ x كيلو لحمة (قطع صغيرة)

½ x كوب دقيق

¼ x كوب طحينة الطريقة: نحضر حلة ونضع الزيت ونحمر البصل والثوم، ثم نضيف اللحمة والحمص والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود وبذور الشبت.

ثم نضيف السلق كمية ماء مناسبة لينضج الخليط، نحضر حلة صغيرة ونضع السماق وكمية من الماء ونتركهم يغلوا حتى يحمر الماء ويصفى السماق من الماء ويضاف ماؤه للخليط في الحلة.

نذيب الدقيق في ماء بارد ونضيفة على الخليط ببطء مع التحريك، ثم نضيف الطحينة مع التقليب حتى يتماسك الخليط، ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة والفلفل المشوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضي السماقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.