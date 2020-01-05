تعرف علي أعراض وأسباب الروماتيزم

الروماتيزم هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب الألم في عظام وعضلات أسفل الظهر والفخذين والوركين والرقبة والكتف والذراعين العلويين وأجزاء أخرى من الجسم، يحدث هذا الشرط عندما تصبح بطانة محيط المفاصل والأوتار بالقرب من الكتفين والوركين ملتهبة، ويتركز المرض على المفاصل خاصة الكتفين والوركين لكن الشعور بعدم الراحة في أعلى الذراعين والفخذين.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health عادةً ما يؤثر ألم الروماتيزم المتعدد على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وإذا ترك بدون علاج ، فقد يؤدي إلى تصلب وإعاقة كبيرة، في أقلية من الحالات ، يرتبط التهاب المفاصل الروماتزمي بالتهاب الشرايين الخلوية العملاقة "التهاب الشرايين الصدغي" هذه هي الحالة التي تكون فيها الأوعية الدموية ملتهبة ، خاصة في الرقبة والرأس، يمكن أن يسبب التهاب الشرايين العملاقة غير المعالج العمى أو السكتة الدماغية

ألم مفاجئ وتصلب في الأكتاف، الذراعين العلويين، الرقبه، اسفل الظهر، الفخذين، الألم والتصلب يميل إلى أن يكون أسوأ في الصباح، حمى منخفضة، تورم المفاصل، صعوبة المشي، فقدان الوزن، إعياء.

قد تشير بعض الأعراض إلى وجود التهاب الشرايين في الخلايا العملاقة، وتشمل هذه آلام فروة الرأس أو الصداع أو الحمى أو ألم الفك عند المضغ.

بدون علاج ، يختفي الألم المتعدد المفاصل في بعض الأحيان من تلقاء نفسه على مدى عدة سنوات، مع العلاج ، تقل الأعراض أو تزول خلال أيام.

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والعلاج ضروري عموما لمدة ستة أشهر على الأقل، وغالبا ما تستمر لمدة سنة إلى سنتين أو لفترة أطول، تميل الأعراض إلى العودة إذا توقفت عن العلاج أو قللت منه، ولا توجد وسيلة معروفة لمنع الالتهاب الروماتيزمي المتعدد

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