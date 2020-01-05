تعرف علي أهم و أبرز فوائد شرب القرفة

فوائد شرب القرفة محمّل ب الفوائد الصحية على الجسم. كما أنّ العسل من الأطعمة الأكثر صحية في العالم. وهذا المكون الغذائي الرائع غني بالعناصر الغذائية الصحية، ويجلب العديد من الفوائد إلى الصحة. ولكن، هل تعرفين أنك إذا مزجت العسل مع القرفة فسوف تحصلين على المزيج الأكثر قوة لمساعدتك على حرق السعرات الحرارية خلال الليل؟

الأمر بسيط للغاية في الواقع ، ويكفي أن تشربي العسل مع القرفة، هذا المشروب القوي قبل الذهاب إلى الفراش وسوف تستيقظين كل صباح ووزنك أقل. يبدو ذلك رائعا، أليس كذلك؟ نعم، إنه كذلك وهذا التأثير حقيقي وفعلي، لأنَّ هذا المشروب القوي مدهش في الواقع.

تعطي القرفة العديد من الفوائد للصحة والتي منها: المساعدة على تحسين بشرتك وتقليل مستوى الكولسترول وزيادة تدفق الدم. والقرفة مثالية للقلب والمعدة والأمعاء.

وأفضل ما في القرفة هو أنها تسمح لك بفقدان الوزن وتساعد على تسريع عملية فقدان الوزن، وبالتالي فقدان ما تريدينه من الوزن الزائد بشكل أسرع بكثير (حتى خلال النوم).

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ويمكنك استخدام القرفة وكأنها مكمّل لجميع الأطباق، بعد إضافة ربع ملعقة صغيرة من القرفة إلى الطبق في كل وجبة، وإضافتها بدلاً من السكر كلياً أو جزئياً، أو بإمكانك عمل مزيج خاص من أجل فقدان الوزن، وذلك بأن تشربي بانتظام هذا المزيج. وفي كل مساء وقبل النوم يمكنك شرب مزيج العسل ومسحوق القرفة. وإذا تناولت هذا المزيج بانتظام فسوف تدهشك النتائج.

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