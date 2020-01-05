تعرف علي أهم و أبرز فوائد شرب الماء

أبحاث ودراسات عدة أكدت على أهمية شرب الماء بانتظام، وأوضحت الفوائد الجمة التي تعود بها على صحة جسم الإنسان، ومؤخرًا بينت مجلة "فرويندين" الألمانية فوائد شرب الماء على معدة خاوية في الصباح الباكر، وتتلخص هذه الفوائد بعدة جوانب، هي:

1 إزالة السموم من الجسم:

فالجسم خلال الليل يتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يقوم الشخص بشرب الماء على معدة خاوية فإنّ ذلك يساعد الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

2 تحسين عملية الأيض:

حيث أكدت المجلة الألمانية أنّ شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، إضافة إلى أنّ ارتفاع معدل الأيض يعني أنّ الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

3 التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة:

حيث تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

4 تعزيز نضارة البشرة:

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يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أنّ شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

5 منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة:

يلعب شرب الماء على معدة خاوية دورًا مهمًا في تجنب تكون الحصوات في الكُلى وحدوث التهابات المثانة؛ حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

6 تقوية الجهاز المناعي:

كما يساعد شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم على الحفاظ على توازن الجهاز الليمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

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