تعرف علي طريقة علاج ارتجاع المرئ المزمن

ارتجاع المريء أو الارتجاع المعدي المريئي، هو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث نتيجة عودة عصارة المعدة الحمضية أو الطعام والسوائل من المعدة إلى المريء.يؤثر ارتجاع المريء على الناس من جميع الأعمار من الرضع إلى كبار السن.إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء فمن المرجح أن يوصيك الطبيب بتغيير نمط الحياة، وتناول الأدوية للعلاج.

تغييرات نمط الحياة التي قد تشمل الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن، وكذلك تغيير بعض العادات المرتبطة بالأغذية، يمكن أن تكون علاجا فعالا لارتجاع المريء.

عادة ما يبدأ غالبية المصابين بهذه الاضطرابات المعدية، بتناول أودية لا تستلزم وصفة طبية من أجل علاج ارتجاع المريء.

ثم في حالة استمرار المعاناة في غضون أسابيع يلجأ إلى الطبيب الذي عادة ما يصف الدواء المناسب للحالة المرضية.

أما بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا تنجح معهم الأدوية بأنواعها، قد تكون الجراحة هي الخيار الفعال من أجل علاج ارتجاع المريء بشكل نهائي.

أبرز علاجات ارتجاع المريء

1- تغيير نمط الحياة والعلاجات المنزلية

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها من أجل علاج ارتجاع المريء أو الحد منه دون اللجوء للأدوية أو الخضوع للعمليات الجراحية، منها:

فقدان الوزن: يعتبر الوزن الزائد أصل الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، وفي هذه الحالة فإنه مع زيادة الوزن يزداد حجم البطن.

ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المعدة، مما يتسبب في ارتفاع أحماض المعدة لتتجه إلى المريء.

إذا كنت من أصحاب الوزن الزائد، قد يوصيك الطبيب بخسارة الوزن، من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

ارتداء الملابس الفضفاضة: قد يتعجب البعض من هذه النقطة إلا أن الملابس الضيقة قد تتسبب في الضغط على البطن.

بالتالي تؤدي إلى الضغط على المعدة فيحدث ارتجاع المريء.

لذلك فإن الاهتمام بارتداء الملابس المناسبة والمريحة قد يساعد الذين يعانون من الارتجاع في الحد من هذه المشكلة.

يمكنك تجربة هذه النصيحة وستلاحظ فرق ملموس خلال بضعة أسابيع

تجنب الأطعمة المسببة لحرقة المعدة: قد تشمل هذه الأطعمة الكحول والمشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

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إضافة إلى الشوكولاتة، والأطعمة الدهنية، والأطعمة المقلية، والثوم، والنعناع، والحمضيات، والبصل، والطماطم، والصلصات التي تعتمد على الطماطم.

تجنب بعض الأكلات ضروري جدا، وستلاحظ الفرق بنفسك

تغيير طريقة تناول الطعام: جرب تناول وجبات أقل في الكمية والحجم، ويمكن أن يساعد تناول الطعام ومضغه ببطء أيضا على تجنب الارتجاع.

هذا ما أوصانا به الرسول العظيم، في عدة أحاديث نبوية شريفة.

لا تستلقي أو تنام بعد الأكل مباشرة: انتظر لمدة تتراوح بين ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل أن تستلقي أو تتجه للنوم.

الاستلقاء مع امتلاء المعدة يشكل ضغطا متزايدا على العضلات العاصرة المريئية السفلى، وهي حلقة العضلات التي تشكل فاصلا بين المعدة والمريء.

وبالتالي غالبا ما تتسبب هذه العادة السيئة في ارتجاع المريء.

ارفع رأسك أثناء النوم: حاول أن تجعل رأسك مرتفعا قليلا عن مستوى الجسم خلال النوم لتمنح نفسك مزيدا من الراحة، وتمنع احتمالات الارتجاع.

يمكن رفع رأسك عن مستوى جسمك إما باستخدام وسادة صغيرة فوق الوسادة الرئيسية أو من خلال رفع موضع الرأس بقطع من الخشب أو ما شابه، فوق المرتبة.

نصيحة سهلة وبسيطة لن تكلفك أي شئ لا تتردد في تجربتها

الإقلاع عن التدخين: التدخين من العادات السيئة بشكل عام، كما أنه يسبب المزيد من الضغط على العضلة العاصرة السفلى للمريء.

وبالتالي يمنع عملها بالشكل الصحيح المتمثل في حجب إفرازات المعدة ومنعها من الوصول للمريء، لمنع الارتجاع.

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