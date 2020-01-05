تعرف علي أفضل الطرق لتخسيس البطن وحرق الدهون

ما هي أنسب طرق تخسيس البطن الممتلئة؟ يعاني الكثير من بروز منطقة البطن بسبب تراكم وتكتل الدهون فيها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها.اتباع نظام غذائي غير صحي والإفراط في تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، وهذا يؤدي إلى تخزين الفائض وتحويله إلى دهون سامة.لذلك يمكن البحث عن أسهل طرق التخسيس وحرق الدهون المسببة لظهور الكرش وترهل البطن.

أســباب تكون الكرش:

يرجع تكوين الكرش إلى زيادة الخلايا الدهنية الموجودة بمنطقة البطن، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بزيادة وزن الجسم، وهذه الدهون تقوم بإنتاج مواد سامة وضارة للجسم تتسبب هذه المواد في الشعور بالجوع.

وبالتالي زيادة الوزن الذي يزيد من خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والشرايين لذلك ينصح أخصائيين التغذية بتخسيس الكرش والتخلص منه حفاظًا على الصحة.

هناك حمية غذائية أشرنا إليها سابقا هي رجيم الكيتو دايت والذي يتبعه المشاهير حاليا يمكن الإطلاع عليه.

كثرة الحركة تساعد في تخسيس البطن:

أثبتت الدراسات أن الجري والسباحة والتمارين الرياضية تساعد على تخسيس الدهون، وذلك بسبب حرق السعرات الحرارية المتراكمة في منطقة البطن أثناء القيام بهذه التمارين.

النوم مبكرًا من طرق تخسيس البطن:

أوضحت دراسة أخرى قامت بها جامعة صينية أن النوم في وقت مبكرًا ولفترة ما بين 7 إلى 8 ساعات يُعد الجسم لإنقاص الوزن.

على عكس الأشخاص الذين يفضلون السهر وذلك يؤدي إلى إفراز هرمونات تخزين دهون الجسم مما يؤدي إلى زيادة الجسم.

تناول الخل وعلاقته بتخسيس الكرش:

تبين من خلال الأبحاث أن تناول ملعقة من الخل يوميًا لمدة شهرين يساعد على حرق نسبة كبيرة من دهون الجسم ومن دهون البطن خاصة.

تخسيس البطن بتناول الكمون والليمون:

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مزج الكمون مع الليمون يعتبر من طرق تخسيس البطن حيث أنه يخلص الجسم من الوزن الذائد.

وذلك بإضافة شرائح من الليمون مع القليل من الكمون إلى الماء وتركه ليلة كاملة ويمكن استعمال هذا المنقوع في الصباح على الريق.

الزنجبيل والنعناع من طرق تخسيس الكرش:

الزنجبيل له فوائد عظيمة في التخلص من تراكم دهون الجسم ونافع في تطهير المعدة، وذلك بنقع الزنجبيل اليابس والنعناع.

وبعض نقاط عصير الليمون إلى كوب من الماء المغلي، وترك الخليط ساعة على الأقل وشربه ثلاث مرات يوميًا.

الميرامية والبابونج لنحت البطن:

يمكن مزج المكونات بنسبة 1:2 وذلك بخلط ملعقة كبيرة من الميرامية إلى ملعقتين من البابونج في كوب ثم يضاف الماء المغلي إلى المكونات.

ويشرب منه كل يوم لمدة 15 يومًا لملاحظة النتيجة، وهذه الوصفة تعد من الوصفات الفعالة في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن في وقت قياسي.

تخسيس البطن بطريقة الشاي الأخضر:

غلي كوب من الماء وإضافة ملعقتين من الشاي الأخضر ويحلى بإضافة ملعقتين من العسل الأبيض مع ترك الخليط جانبًا حتى يبرد ثم يصفى ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

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