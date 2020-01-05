تعرف علي أهم طرق لعلاج الضغط المنخفض

الضغط المنخفض هو تلك الحالة المفاجئة التي ينخفض فيها تدفق الدم إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى أعراض الصدمة، هناك العديد من مسببات الضغط المنخفض منها:

أسباب ضغط الدم المنخفض:

الجفاف الناجم عن الغثيان أو القيء أو الإسهال أو التمرينات الرياضية.

النزيف.

التهاب الأعضاء مثل التهاب البنكرياس الحاد.

أمراض القلب (ضعف عضلات القلب، تباطؤ معدل ضربات القلب، جلطات الدم القلبية، إلخ.

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب.

نقص فيتامين بـ 12 أو حمض الفوليك.

قصور الغدة الكظرية.

تسمم الدم.

الكحوليات.

المخدرات.

أعراض الضغط المنخفض:

الإغماء

الدوار

الدوخة

الإعياء

• تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية

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احرص على تناول وجبات صغيرة وخفيفة أثناء الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية وتجنب البقاء لفترات طويلة بدون أكل.

يساعد تناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم على منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم الذي قد نتعرض له بعد الوجبات.

لذلك إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة يوميا، فمن الأفضل أن توزعها على خمس وجبات صغيرة يوميا، كما يعتبر ذلك علاجا منزليا رائع للأشخاص الذين يعانون من من مرض السكري.

• تناول الملح الكافي

الملح الزائد سيء للغاية لكن من ناحية أخرى يحتاج الجسم إلى الملح بكميات معتدلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على ملعقة صغيرة من الملح المضاف.

إلى جانب ما تستمده من الفواكه والخضروات الطبيعية، في الوقت نفسه تأكد من عدم وجود الكثير من الملح في طعامك لتجنب مشكلاته، قد يؤدي الملح الزائد إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم.

• شرب الكثير من السوائل لعلاج هبوط الضغط

اشرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم، من أهم طرق علاج الضغط المنخفض عدم الوصول إلى الجفاف.

احمل دائما ما يكفيك من الماء في كل مكان، من المشروبات المفيدة ماء جوز الهند وعصير الرمان الغني بالبوليفينول المضادة للأكسدة.

• مشروبات الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعتبر من أكثر وسائل علاج ضغط الدم العاجلة التي قد تساعد في رفع ضغط الدم بشكل مؤقت.

عندما ينخفض ضغط الدم لديك فجأة يمكن أن تتناول فنجانا من القهوة أو الشاي لضبط الدورة الدموية.

• حليب اللوز

انقع من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ثم قشرها في الصباح واصنع منها عجينة مناسبة وضعها في كمية من الماء.

اشرب حليب اللوز يوميا للوقاية أو علاج ضغط الدم فاللوز لا يحتوي على الكوليسترول أو الدهون المشبعة.

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