تعرف علي أفضل طريقة لعلاج الزغطة المستمرة

ما هي الزغطة أو الفواق عبارة عن انقباضات مفاجئة لا إرادية لعضلة الحجاب الحاجز، عندما يتكرر ذلك الانقباض في العضلات تغلق الفتحة بين الأحبال الصوتية للتحقق واختبار تدفق الهواء.وهو الأمر الذي يتسبب في خروج الصوت الشهير للزغطة، ويمكن القول إن تهيج الأعصاب الممتدة في المنطقة من الرقبة حتى الصدر قد يسبب هذه الحالة.قد يرتبط ظهور الزغطة أو الفواق بمجموعة متنوعة من الأمراض التي قد تشمل أمراضا خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو عندما تتشكل بعض المواد الضارة في الدم على سبيل المثال نتيجة الفشل الكلوي.

ورغم ذلك لا تعد الزغطة من الحالات الخطيرة بشكل عام ولا يوجد سبب واضح لحدوثها، ونادرا ما يسبب وجودها مشاكل صحية مثل تغير الكلام أو أي مشكلة قد تعيق الأكل أو النوم.

ما هي أعراض الزغطة أو الفواق؟

الزغطة عبارة عن تشنجات وجيزة وقصيرة لعضلات الحجاب الحاجز يمكن أن تحدث لبضع ثوان أو لدقائق، ونادرا ما تستمر لفترة أطول لدى الأفراد العاديين دون أي مشكلة طبية الكامنة.

متي يجب اللجوء للطبيب لـ علاج الزغطة أو الفواق؟

• يجب التوجه للطبيب في حال أصبحت الزغطة مزمنة بمعنى استمرارها لأكثر من يومين.

• في حال أدت إلى اضطرابات في النوم.

• في حال تسببت في اضطرابات الأكل والمعدة ومن أعراض ذلك أن يرافقها الارتجاع المستمر أو القيء.

• أن يرافقها آلام شديدة في البطن مع ضيق في التنفس.

• أن يرافقها قيء أو ارتجاع مصحوب بدم.

كيف يتم تشخيص الزغطة أو الفواق؟

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كما أشرنا من قبل فإن الزغطة ليست خطيرة إلا في حالات نادرة خاصة إذا رافقها الأعراض المذكورة في السطور السابقة، أو إذا كانت هي نفسها عرضا لمرض خطير.

وفي هذه الحالة فإن تشخيصها يعتمد على التقييم البدني وفي حالات نادرة تصبح الفحوصات المخبرية ضرورية إذا ارتبطت بأمراض معينة، وتختلف إجراءات الاختبارات الصحية وفقا للحالة المرتبطة بها.

من هم الأطباء المختصون في علاج الزغطة أو الفواق؟

هذه الحالة نادرا ما تصنف على أنها من الحالات الصحية الطارئة، لكن في حال البحث عن علاج الزغطة إذا استمرت لفترة أطول من المعتاد فيمكنك زيارة طبيب العائلة أو أي متخصص في طب الطوارئ بالمستشفيات.

ومن بين المختصين الذين يمكن اللجوء إليهم من أجل علاج الزغطة أطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أو أخصائي الأعصاب أو أطباء أمراض الرئة.كيف يمكن علاج الزغطة (الفواق) عند الأطفال والكبار؟

يمكن علاج الزغطة المستمرة عند الكبار وعند الأطفال حتى الرضع بعدد من العلاجات المنزلية والتي تشمل إيقاف التنفس للحظات ثم شرب كوب من الماء سريعا.

العامل المشترك والرئيسي في كل هذه العلاجات هو الاعتماد على ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم في الدم ويحفظ الأعصاب ومن ثم يساعد في علاج الزغطة وعلاجها.

نادرا ما تكون هناك حاجة للرعاية الطبية من أجل علاج الزغطة، إذا استمرت الحالة لأكثر من يومين فيجب طلب الرعاية الصحية وزيارة أي من الأطباء المختصين.

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