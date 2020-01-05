تعرف علي أهم خطوات لعلاج ألتهاب اللثة بلأعشاب

تعتبر النقطة الأساسية في علاج التهاب اللثة وانتفاخها الشديد المزمن والوقاية منه هي التخلص من أكبر قدر ممكن من البلاك، لأن هذه المادة اللزجة تحتوي على بكتيريا تتراكم على الأسنان وحول اللثة.البلاك ينتج السموم التي تهيج اللثة خاصة بعد خلع الضرس أو أسنان مما يتسبب في انطلاق سلسلة من ردود الفعل الالتهابية مثل الاحمرار والتورم النزيف.

رغم الإزعاج الذي تسببه تلك الأعراض المشار إليها، إلا أنه يمكن علاج التهاب اللثة في البيت من خلال التركيز على مكافحة البلاك والبكتيريا التي تصاحبه، وذلك باستخدام عدد من العلاجات المنزلية لالتهاب اللثة.

خطوات علاج التهاب اللثة والأسنان في المنزل

للوقاية من التهاب اللثة احرص على القيام بالآتي:

• استخدم معجون أسنان مضاد للبكتيريا

يمكن أن يساعد في مكافحة البلاك على مدار اليوم (ليلا ونهارا)، وهناك أيضا بعض أنواع المعجون الأخرى المضادة لالتهاب اللثة مثل (Crest Gum Detoxify).

التي يمكن أن تصل إلى البلاك الموجود حول اللثة وتحييده من أجل تعزيز صحة اللثة وعلاجها وإزالة رائحة الفم الكريهة.

• اهتم بغسل أسنانك

احرص على تفريش أسنانك لمدة دقيقتين، مرتين يوميا. استخدم فرشاة أسنان كهربائية تمنحك فعالية أكثر في تنظيف أسنانك من الفرشاة اليدوية.

عليك الاهتمام باللثة، إذ أن هناك الكثير من بكتيريا البلاك السامة التي يمكن أن تتراكم وتؤدي إلى تفاقم الحالة.

• استخدم غسول فم مضادة للبكتيريا

يمكن لغسول الفم الوصول إلى بكتيريا البلاك المختبئة في تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها، اختر أحد أنواع الغسول المناسبة لك لتقليل العلامات المبكرة لأمراض اللثة.

• استخدم الخيط يوميا

يعتبر الخيط أداة رائعة من أجل علاج تورم اللثة لأنه يزيل جزيئات الطعام التي يمكن أن تغذي البلاك والبكتيريا المتعلقة به.

استخدام الخيط يجب أن يترافق مع استخدام فرشاة الأسنان يوميا لأنه يعمل على تنظيف الأسنان من بقايا الطعام التي قد تفوتها الفرشاة.

زيت الليمون

زيت الليمون العطري من الزيت الطبيعية التي أثبتت دراسات عدة أنها فعالة بدرجة أكبر من أنواع غسول الفم التي تحتوي على الكلوريكسيدين فيما يتعلق بتقليل البلاك ومستويات التهاب اللثة.

زيت الليمون العطري آمن للاستخدام بشكل عام، إلا أنه قوي جدا لذلك قم بتخفيفه جيدا حتى لا يتسبب في تهيج اللثة وتفاقم الألم.

لاستخدام غسول زيت الليمون لتنظيف الفم:ضع 2-3 قطرات من زيت الليمون العطري في كوب من الماء.

اغسل فمك بالمحلول لمدة 30 ثانية، قبل بصقها

كرر الأمر من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

Advertisements

غسول زيت شجرة الشاي

وفقا لدراسة نشرتها معاهد الصحة الوطنية عام 2014 يعمل زيت شجرة الشاي على تقليل التهاب اللثة الشديد ونزيف اللثة، لاستخدام غسول زيت شجرة الشاي للفم:

1. أضف ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ

2. اغسل فمك بهذا المحلول لمدة 30 ثانية ثم ابصقه.

3. كرر الطريقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم

يمكنك إضافة قطرة من زيت شجرة الشاي إلى معجون الأسنان الخاص بك عن تنظيف أسنانك بالفرشاة.

عند استخدام زيت شجرة الشاي لأول مرة استخدم كمية مخففة للغاية، فالتركيزات العالية منه قد تؤدي إلى:

رد فعل تحسسي.

طفح جلدي.

حرق خفيف.

انتبه جيدا لأن زيت شجرة الشاي قد يتفاعل مع:

بعض الأدوية.

المكملات الغذائية.

الأعشاب.

• القرنفل

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتدقيق تلك النتائج، تشير العديد من الأبحاث إلى إمكانية استخدام القرنفل في علاج التهاب اللثة ومكافحة البلاك.

بالنظر إلى خصائص القرنفل المضادة للفيروسات واحتوائه على مضادات الأكسدة كما يساعد القرنفل أيضا تخفيف الألم.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي كيفية علاج التهاب اللثة

تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان