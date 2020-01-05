بريطانيا تدرس استخدام الطائرات المسيرة لنقل الدم والأدوية

تدرس السلطات البريطانية استخدام الطائرات المسيرة "درونز" لنقل الدم والأدوية الضرورية لتوفير الوقت ونحو 8 مليارات إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا الصن" البريطانية، إن هيئة الخدمات الصحية البريطانية بدأت تجارب لاستخدام طائرات بدون طيار، لتسليم عينات الدم والعلاج الكيميائي المنقذة للحياة في إطار خطط رائدة لتوفير وقت الانتقال بين المستشفيات وعيادات الجراحة العامة.

وإذا نجحت التجارب، يمكن استخدام الطائرات المسيرة في جميع قطاعات هيئة الخدمة الصحية، ما يوفر مئات الملايين من الجنيهات سنويا.

ورجحت الصحيفة أن هذه التجربة ربما يثبت أنها خطوة مبكرة حاسمة نحو ثورة في استخدام الطائرات المسيرة في جميع قطاعات خدمات الطوارئ.

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وأشارت إلى أن شركة سولينت ترانسبورت (Solent Transport) لخدمات النقل اقترحت إجراء التجارب، في إطار مشروع يضم أربعة مجالس محلية على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأوضحت أنها تريد أن تغطي الطائرات المسيرة مسافة 15 ميلاً (24 كم) بين مستشفى ساوثهامبتون العام ومستشفى "الملكة ألكسندرا" في بورتسموث، ومستشفى سانت ماري في جزيرة وايت.

وستنقل الطائرات المسيرة أيضا عينات دم يحتاج الأطباء إلى اختبارها في غضون ساعات قليلة، لكنها غالبا ما تتعطل في الطريق على العبارات أو في زحمة السير.

ونوهت الصحيفة بأنه سيُطلب من وزارة النقل منح تصاريح بإجراء التجارب، التي تتضمن أولاً حمولات وهمية، ثم عينات حية في مرحلة لاحقة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت الأبحاث أن استخدام الطائرات بدون طيار للتغلب على الازدحام يمكن أن يخفض تكلفة الخدمات العامة في المدن بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني ويضيف 6.9 مليار جنيه إلى الاقتصاد بحلول عام 2035.