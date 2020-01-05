استهلاك القهوة لا يؤثر على حساسية الأنسولين

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون ونشرت مؤخراً عبر موقع المجلة الأمريكية للتغذية، أن استهلاك أربعة أكواب من القهوة يوميًا لا يؤثر على حساسية الأنسولين، ولتأكيد نتائج الدراسة أجرى الدكتور دريك جونسون ألبرت من جامعة سنغافورة الوطنية، وزملاؤه تجربة مدتها 24 أسبوعًا شملت 126 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا. وتم تعيين المشاركين بشكل عشوائى لتلقى إما أربعة أكواب من القهوة العادية الفورية أو أربعة أكواب من المشروبات الوهمي يوميا، وتم قياس كمية استقلاب الجلوكوز لكل كيلوجرام من وزن الجسم في الدقيقة (Mbw) كنتيجة أولية.

ولم يلحظ الباحثون أي تغيير كبير في حساسية الأنسولين مع استهلاك القهوة، ووجد الباحثون أن استهلاك القهوة ارتبط بخسارة متواضعة في كتلة دهون الجسم مقارنة مع مشروب الدواء الوهمي، وهذا التأثير المحتمل على مستوى السمنة يتطلب تأكيدًا في تجارب إضافية. كما أظهرت دراسة علمية سابقة أشرف عليها باحثون سويديون أن شرب القهوة المصفاة قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكرى، ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الباحثون إن القهوة التركى "القهوة ذات الوش" قد لا تؤثر على مستويات السكر في الدم.

وقارن العلماء تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، ولم يتم تحليل أي أنواع أخرى من القهوة في البحث، الذي تتبع مئات المتطوعين لمدة سبع سنوات، وكان المشاركون الذين شربوا ما يصل إلى ثلاثة أنواع من القهوة المفلترة في اليوم أقل عرضة بنسبة 60% للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري مقارنةً بالقهوة المغلية.وقال البروفيسور "ريكارد لاندبرج"، مؤلف مشارك في الدراسة: "نتائجنا الآن تظهر بوضوح أن القهوة المصفاة لها تأثير إيجابي من حيث الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

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