كل ما يجب معرفته عن حمية الصوم المتقطع

واحدة من الحميات التي ذاع صيتها خلال السنوات القريبة الماضية، هو نظام الصيام المتقطع، بفضل نجاحه في انقاص وزن عدد كبير من الحالات. تقوم فكرة الحمية كما يتضح من الاسم، على تناول الأكل خلال 8 ساعات فقط مع الامتناع عن الأكل أو الصيام خلال 16 ساعة المتبقية من اليوم.

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تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من وزن الجسم. يقوم بذلك عن طريق خفض مستويات الأنسولين وتحسين حساسية الأنسولين، كما يدفع الجسم إلى حرق الدهون للحصول على الطاقة خلال ساعات الصيام، لأن التوقف عن الطعام لمدة 6-8 ساعات على الأقل، يجعل من السهل على الجسم حرق الدهون ، بغض النظر عن ما تأكليه.

في حالة الصيام المتقطع، بدلاً من الحصول على الطاقة من الجلوكوز ، يبدأ جسمك في تحويل الجليكوجين و / أو البروتين إلى الجلوكوز، عندما يتم استخدام البروتين بالكامل ، يبدأ الجسم في استخدام الدهون كمصدر للطاقة.

أيضاً نظام الصيام المتقطع يزيد من عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة، مما يساعد على الهضم السليم . كما أنه يساعد على تقليل الالتهاب المسبب لزيادة الوزن في بعض الحالات.

الصيام المتقطع لا يقيد استهلاك الكربوهيدرات بالإضافة إلى كميات مناسبة من البروتينات ما يُمكنكِ من بناء العضلات حتى أثناء الصيام المتقطع.

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الأطعمة المسموح بها في الصيام المتقطع:



-الخضروات والفواكه بدون قيود.

-. البروتينات، مثل العدس ، البيض ، السمك ، الدجاج ، الديك الرومي ، قطع اللحم

-الحبوب - الأرز البني، الأرز الأبيض ، القمح ، الشعير ، الكينوا ، الشوفان.

منتجات الألبان - أي منتج من منتجات الألبان (إلا إذا كنت لا تتحملي اللاكتوز-).

الدهون والزيوت - زيت الزيتون وزيت نخالة الأرز وزيت الكانولا والزبدة والسمنة

-الحلويات - بودنغ الشوكولاتة ، كيك الموز ، الكيك المجهز في المنزل، الآيس كريم ، الكسترد ، الشوكولاتة (جميعها بكميات محدودة).

-الأعشاب والتوابل - أي عشب أو بهارات ، إلا إذا كنتِ تعاني من حساسية تجاه أي منها.

-المشروبات - عصائر الفاكهة أو الخضار الطازجة ومياه جوز الهند ومشروبات الديتوكس والشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة.

أطعمة يفضل تجنبها:

الدهون والزيوت - زيت جوز الهند والزبدة أو المايونيز الزائدة.

المشروبات - المشروبات الغازية والمحلاة ، عصائر الفاكهة المعلبة.

الفكرة الرئيسية - يمكنك أن تأكلي أي شيء تريدينه. ولكن تأكدي من تجنب تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكر المكرر والمواد الاصطناعية. ويسمح بتناول الماء و المشروبات الخالية من السعرات الحرارية خلال ساعات الصيام.

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