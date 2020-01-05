شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الوقاية من مشكلة التسمم الغذائي..ما هي الطريقة المثالية لغسل الفواكه والخضروات؟ والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020

ما هي الطريقة الأمثل لغسل وإعداد الخضراوات والفواكه للوقاية من مشكلة التسمم الغذائي والاصابة بالجرثومة الإشكيرية القولونية (E. coli)؟ اليك الاتي:



قد نجد ان بعض الاشخاص قد يهملون غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها، بكونهم يعتقدون ان خطر التسمم الغذائي المرتبط بها منخفض في مقابل الاغذية الاخرى مثل اللحوم.

وهنا ننبه الى ضرورة التاكد من غسل الخضراوات والفواكه جيدا قبل تناولها، وذلك للاسباب التالية التي يؤكد عليها العلماء والمختصون في مجال المراقبة والمعايير الغذائية:

تلوث الخضراوات والفواكه بالتراب والغبار

تلوثها ببكتيريا ضارة تنتقل لها من خلال التراب مثل البكتيريا الاشريكية القولونية (E. coli)

تلوثها بالمبيدات الحشرية والاسمدة

تلوثها ببعض الطفيليات والديدان مثل دودة الاسكارس.

كيف يتم غسل الخضراروات والفواكه بطريقة سليمة؟

من الضروري جدا ان تقوم بغسل الخضراوات والفواكه وتنظيفها جيدا قبل ان تقوم بتناولها، فهذه هي الطريقة السليمة لازالة الاتربة العالقة والبكتيريا والطفيليات الضارة التي قد تكون على اسطحها. فالغسل الجيد بمياه نظيفة سيساهم في ازالة التربة التي تعلق في المحصول، وبالتالي المساهمخة في ازالة الطفيليات والميكروبات القادمة من هذه الاتربة مثل البكتيريا الاشريكية القولونية (E. coli)، من على اسطح الخضراوت والفواكه.

لا يكفي وضع الخضار والفواكه تحت صنبور المياه فقط، وانما الطريقة الامثل هي بان تقوم بفركها جيدا باستخدام مياه عذبة ونظيفة في وعاء نظيف، وابدا الخضار والفواكه الاقل اتساخا ومن ثم اشطفها جميعها سوية بصورة نهائية، واحيانا بامكانك استخدام فرشاة خاصة لعملية الفرك.

يستحسن فرك الفواكه والخضروات في وعاء من الماء، وليس تحت الصنبور الجاري. فهذا يقلل من انتشار البكتيريا التي قد تطلق مع قطرات الماء في الهواء، عند غسلها مباشرة تحت الصنبور الجاري.

قد يتساءل البعض حول المحاصيل التي يتم شراؤها بحيث تكون مغسولة ومغلفة من قبل البائع! وهنا يجدر الاشارة الى ان هذا قد لا يكون كافيا فقد تتعرض المحاصيل اثناء نقلها من مكان لاخر وعرضها للبيع للعديد من الجراثيم فمن الافضل دائما غسلها قبل تناولها، او حتى طهيها.

وقد يتساءل البعض حول اذا ما كانت عملية التقشير تعمل على ازالة البكتيريا ومسببات التلوث، وهذا صحيح ولكن قد تنتقل الملوثات اثناء عملية التقشير من اليدين الى اللب، ولذا فمن المفضل غسلها وتنظيفها قبل تقشيرها.

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كيف تتلوث الخضروات بالبكتيريا؟

من الممكن ان تتلوث المحاصيل المختلفة بالبكتيريا بعدة طرق:

التراب والغبار

من خلال المياه الملوثة او العادمة التي قد تستخدم في الري او الغسل

عن طريق المبيدات الحشرية او الاسمدة

الحيوانات وفضلاتها.

هل ينصح بتجنب شراء المحاصيل التي تحمل الاتربة؟

قد تعرض العديد من انواع الخضراروات كما في البطاطا والجزر مع بعض الاتربة، وبالطبع لا ضير من شرائها طالما سيتم التعامل معها وتنظيفها بشكل سليم. وبالطبع فهي ستحتاج وقت اطول لتنظيفها وتحضيرها للطهي من تلك التي تم تغليفها او تنظيفها. وليس مؤكد الى الان الى ان التراب سيحمل بالتاكيد البكتيريا الاشريكية والقولونية. وبهذا فلا داعي لتجنب شراؤها طالما سيتم الحرص على تنظيفها.

بالاضافة لذلك فعادة ما تكون المحاصيل التي تحمل الاتربة هي المحاصيل الجذرية مثل البطاطا، والتي عادة ما يتم طهيها قبل تناولها مما يقلل من خطر التسمم الغذائي والامراض المرتبطة بها.

ما هي اهم النصائح الواجب اتباعها خلال اعداد الخضار وتخزينها وطهيها؟

من الضروري اتباع بعض القواعد اثناء اعداد الاطعمة وغسلها وتخزينها لتجنب اي انتشار للبكتيريا، ومن اهم ههذ القواعد:

نظف يديك واغسلهما بشكل جيد قبل البدء بعملية التنظيف واعداد الطعام او لمسه

قم بتنظيف الاسطح ومكان العمل جيدا

افصل الاغذية الجاهزة للاكل عن الاغذية النيئة والتي تحتاج للتحضير

استخدم لكل نوع من الاغذية لوح تقطيع خاص، فمثلا اللحوم لها لوح خاص ، والخضار والفواكه لوح اخر لمنع انتقال الميكروبات والملوثات فيما بينها

احرص على استخدام اواني وادوات تقطيع مختلفة لكل نوع من انواع الاطعمة

احرص على غسل الخضار والفواكه والاغذية النيئة بشكل سليم وجيد ومراعي للقوانين التي تم ذكرها سابقا.