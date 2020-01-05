شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس الغامض يهاجم هونج كونج ورفع حاله الطوارئ إلى خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الصحة بالصين إصابة امرأتين فى هونج كونج بحمى وأعراض الالتهابات التنفسية أو الالتهاب الرئوى، وهو الفيروس الغامض الذى أصاب البلاد ما يذكر بعودة ظهور فيروس السارس القاتل، ما رفع عدد الحالات المبلغ عنها فى المدينة منذ 31 ديسمبر إلى 5، وقالت هيئة مستشفى هونج كونج إن المرأتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 12 و41 سنة كانتا فى ووهان خلال الأسبوعين الماضيين، وتم وضعهما فى عزلة وفى حالة مستقرة.

وارتفعت عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالالتهاب الرئوى الفيروسى الغامض فى الصين، ويخشى البعض أنه وباء جديد وإعادة ظهور مرة أخرى لفيروس سارس القاتل ووصل عدد الحالات المصابة لـ 44 إصابة، وهو فيروس شبيه بالأنفلونزا أودى بحياة مئات الأشخاص منذ أكثر من 10 سنوات، وفقا لتقارير أمس من قبل السلطات الصحية في ووهان (عاصمة مقاطعة هوبى) ياتى ذلك بعد أن تم الاعلان عن إصابة 27 حالة مع الساعات الاولى لعام 2020.

وفي بيان رسمى، قالت لجنة الصحة فى ووهان، إن "العلامات الحيوية للمرضى مستقرة عمومًا" لا يزال الأطباء يحاولون تحديد سبب الإصابة، لكنهم يستبعدون "الأنفلونزا وأنفلونزا الطيور وعدوى الفيروس الغدي وغيره من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة".

Advertisements

وأضافت لجنة الصحة فى بيانها أن جميع المرضى يتلقون العلاج بمعزل عن غيرهم وأن المدينة تراقب عدد المرضى الذين كانوا على اتصال وثيق بهم، معلنه ان بعض المصابين يعملون في سوق للأسماك في المدينة.

يذكر انه في أعقاب وباء سارس في عام 2003 ، انتقدت منظمة الصحة العالمية الصين لتقليلها من عدد الحالات، في ذلك العام ، قتل المرض 349 شخصًا في الصين القارية و 299 آخرين في هونج كونج، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الفيروس الذي أصاب 8000 شخص في جميع أنحاء العالم نشأ في مقاطعة قوانغدونج بجنوب الصين.

و في مايو 2004 ، أعلنت الهيئة الدولية أن الصين خالية من السارس، وتفشي فيروس الغموض في هونج كونج يحيي المخاوف من وباء السارس

ووفقا لتقرير لوكاله أسوشيتد برس الأمريكية حثّ كاري لام ، الرئيس التنفيذي لهونج كونج ، أي المسافرين الذين يصابون بأعراض تنفسية على ارتداء أقنعة جراحية ، والتماس الرعاية الطبية وإعلام الأطباء بمكان وجودهم.

حيث انتقلت سلطات هونج كونج إلى مستوى "الاستجابة الخطيرة" حيث انتشرت المخاوف بشأن مرض معدي غامض ، بعد ان تم الإبلاغ عن خمس حالات محتملة للالتهاب الرئوي الفيروسي الذي تسبب في إصابة 44 شخصًا على الأقل في مدينة ووهان ، وهي مدينة داخلية غرب شنغهاي وحوالي 900 كم شمال هونج كونج.