إذا كانت تزعجك الشامة.. إليك الحل !

الأحد 5 يناير 2020

هناك نوعان من الطرق التي يمكنك فيها استخدام زيت الخروع لإزالة الشامات مع صودا الخبز أوبدون صودا الخبز، ولكن قبل البدء في أي من هذه الطرق، يجب غسل وجهك بالماء والصابون.



زيت الخروع مع صودا الخبز

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قوم بتطبيق زيت الخروع مباشرة على الشامة بشكل يومي ، دلكها بلطف ، كرر هذه الخطوات عدة مرات في اليوم، لبضعة أيام، حتى تختفي الشامة.

زيت الخروع بدون صودا الخبز

اتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه باستخدام الزيت وحده ، هذه واحدة من أرخص وأقل الطرق التي تستغرق وقتا طويلاً ، واذا تم تطبيقها بشكل صحيح ، سوف تجد التغييرات في غضون أيام قليلة، وسوف تبدأ الشامة بالتقلص وتختفي ببطء ولكن ستترك علامة حمراء كأثرلذلك، إلا أنها ستتلاشى في غضون بضعة أيام.