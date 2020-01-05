لتنظيف أسنان الأطفال.. الحل في الفرشاة الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت طبيبة ألمانية الوالدين بالحرص على تنظيف أسنان أطفالهم بمجرد بزوغها بواسطة فرشاة ذات رأس صغيرة وشعيرات ناعمة، ونصحتهم باستعمال فرشاة أسنان كهربائية لسهولة أكبر في تنظيفها.

وقالت الدكتورة يوهانا كانط، رئيسة الرابطة الألمانية الاتحادية لأطباء الأسنان، إنه يمكن للأطفال تنظيف الأسنان بأنفسهم عندما يتمكنون من الكتابة، إذ تكون المهارات الحركية الدقيقة تطورت على نحو كافٍ يتيح لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح.

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن يساعد الوالدان أطفالهما على تنظيف أسنانهم حتى سن السابعة أو الثامنة، ونصحت باستعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للحماية من التسوس.

وأيضا نصحت كانط بوضع كمية تعادل حبة أرز على الفرشاة، على أن يتم تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين.

للحماية من التسوس، قالت: "ينبغي الإقلال من المشروبات التي تحتوي على السكر كالعصائر، مع مراعاة أن يبدأ الطفل في شرب السوائل من حافة الكوب وليس من الزجاجة اعتبارا من الشهر الثامن عمره".