أضرار مرعبة للسكر على جسمك.. تعرف عليها

الأحد 5 يناير 2020

يقبل الكثير من الناس هذه الأيام على الإفراط من تناول السكر المصنع، او الأكلات والحلويات التى تحتوي على نسب عالية من السكريات المصنعة، ويجهل معظم محبي السكر الأضرار المرعبة والخطيرة لكثرة تناوله والإفراط منه، فيؤثر كثرة تناول السكر على حيوية ونعومة البشرة وايضا يؤثر على عملية حرق الدهون بشكل ملحوظ، لذلك في هذا الموضوع نتناول أهم الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول السكر.



1- الإكثار من السكر يؤدي إلى إدمانه.

يؤدي الإكثار من تناول السكر او الأكلات التى تحتوي على السكر إلى إدمانة بكشر كبير جدا، حتى قال بعض المتخصصون أن إدمان السكر بتجاوز ثماني مرات من إدمان المواد المضره بالصحة مثل الكوكايين وغيرها، ومع ان السكر فى حد ذاته ليس خطيرا على الصحة، إلا ان وصول الشخص إلى إدمانه والإكثار من تناوله قد يؤدي به إلى مشاكل وأضرار صحية ونفسية كبيرة.

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2- السكر من مسببات السمنة وزيادة الوزن.

السكر يعتبر السبب الأكبر فى الكثر من حالات زيادة الوزن الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث ان السكر المصنع يحتوي على نسبة كبيرة جدا من السعرات الحرارية التي ليس من السهل على الجسم ان يقوم بحرقها وتخليص الجسم من أضرارها، لذلك دائما ما ينصح الأطباء المصابين بالسمنة المفرطة من عدم الإكثار من تناول السكر على الإطلاق، وهذا لا يعني انه يجب على المصابين بالنحافة تناوله، وذلك لكثرة أضراره الصحية على الجسم.

3- السكر من مسببات الشيخوخة المبكرة.

كثر تناول السكر والأطعمة التي تحتوى على المواد السكرية بنسبة كبيرة، تعتبر من اشهر اسباب مرض الشيخوخة المبكرة، حيث يعمل السكر على تلف واجهاض عمليات إفراز العديد من الهرمونات الطبيعية التى تعطي للجلد نوعمته وحيويته الطبيعية، لذلك كثرة تناول السك تؤدي إلى مرض الشيخوخة المبكرة.