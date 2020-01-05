الأحد 5 يناير 2020

في كثير من الأحيان يعد تناول السكر بإفراط مضرا بالصحة، بل قد يتسبب في السمنة وسرعة ظهور التجاعيد على البشرة، إلا أنه يمكنك عزيزتي استغلال هذه المادة بوصفات جمالية مدهشة، بالنظر إلى أن السكر يحتوي على حمض الغليكوليك الذي يعمل على إزالة الخلايا الميتة والأوساخ على سطح الجلد.



إليك أهم وصفات السكر للعناية بجمال بشرتك وشفاهك بعيدا عن مواد التجميل الكيماوية

1- لتقشير بشرتك والتخلص من الخلايا الميتة: قومي بخلط ملعقة من السكر مع القليل من عصير الليمون ودلكي وجهك بالمزيج لمدة 5 دقائق من ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

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2- لترطيب بشرتك ومكافحة جفافها: امزجي ملعقة سكر مع ملعقة زيت الزيتون أو زيت اللوز وضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، حيث تساعد هذه الوصفة على استعادة توازن الزيوت الطبيعية في بشرتك وتمنحها الطرواة والنضارة. لنتيجة مبهرة كرري الماسك 3 مرات اسبوعيا وستلاحظين النتيجة بسرعة.

3- لإزالة المكياج وتنظيف البشرة: إخلطي ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت جوز الهند واستخدمي المزيج كمنظف للبشرة.

4- لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم: إفركي المناطق الداكنة في جسمك مثل الكوعين والركبتين بمزيج من السكر والحامض وبيكربوتات الصودا لمدة خمس دقائق بعد كل استحمام. وسترين نتيجة ملحوظة خلال وقت قصير. يمكنك إضافة زيت السمسم إلى الخلطة لمزيد من الفعالية.

5- لشفاه ناعمة: اغمسي فرشاة الأسنان بمزيج من السكر والغلسيرين أو زيت الزيتون، وافركي شفاهك بها للتخلص من تشقق الشفتين وترطيبهما.