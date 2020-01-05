طريقة سهلة وبسيطة لتبيَض أسنانك خلال أيام!

الأحد 5 يناير 2020

جميعنا يحلم بابتسامة رائعة وأسنان بيضاء لامعة، لكن معظم معاجين الأسنان في السوق تفشل في إيصالنا إلى حلمنا، لكن ربما ينجح هذا المعجون، المنزلي الصنع، فيما فشل فيه الأخرون.



ونشر موقع mycentralhealth طريقة لصناعة معجون أسنان يبيض الأسنان ويعالجها كذلك، ويتكون من :

- ملعقة شاي من زيت جوز الهند

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1/5 ملعقة شاي من مسحوق الكركم

القليل من زيت النعناع

اخلط كل هذا معًا ثم ضع فرشة أسنانك في الخليط واغسل أسنانك كما أنت معتاد، واتركه من 3 لـ5 دقائق، ثم ابصقه ومضمض فمك.

استمر في غسيل أسنانك بهذا المعجون عدة أيام حتى تصل إلى هدفك.