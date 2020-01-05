الرجال يعانون من هذه المشكلة.. كيف تعالج الحكة بعد استخدام الموس؟

الأحد 5 يناير 2020

إن العناية بالمظهر من الأشياء المميزة ليحافظ الرجل على جماله وجاذبيته، كاختيار الملابس الرائعة التي تليق به، والستايل المميز من تسريحة شعر جذاب الى الحذاء الفريد الرائع، أما بالنسبة الى الحلاقة فهي عامل أساسي ليبرز جمالك أكثر فأكثر.



وفي الفترات الأخيرة، كثرت التقنيات والأدوات الخاصة بالحلاقة، ولكن لا يزال بعض الرجال يعتمدون على أمواس الحلاقة كونها الأسهل والأسرع، بغض النظر عن بعض الآثار التي تتركها كالحكة، لذلك إن علاج هذه المشكلة لا يكون الا باتباع الخطوات التالية:

- اختيار الموس المناسبة: الخطوة الأولى الأساسية لمحاربة الحكة المزعجة التي تشعر بها في المناطق التي أزلت منها الشعر بالموس، هي اختيار الشفرة المناسبة من ماركة معروفة ك"جيليت" مثلا، لأن الشفرات ذات الجودة العالية تخلصك من هذه المشكلة.

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- ترطيب البشرة: قبل البدء بالحلاقة، عليك أن تقوم بترطيب البشرة بكريم ما قبل الحلاقة المخصص للرجال. إن هذه الطريقة سوف تساعد الموس للتعامل بنعومة مع البشرة خاصة في المناطق الحساسة من الجسم.

- عدم الضغط بشدة على البشرة: إن الموس من الأدوات القاسية على البشرة، فلا تزيد من هذه القساوة من خلال الضغط بشدة على المنطقة التي تحلقها. إنما بكل روية وهدوء ونعومة، احلق الشعر.

- استعمال كريمات طبية: بعد عملية الحلاقة مباشرة، تنشف البشرة جيدا، ويطبق عليها كريم مضاد حيوي مثل الفوسيدين، كي تقضي نهائيا على الحكة.