وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض.. تعرف عليها!

الأحد 5 يناير 2020

الكثير منا يعاني من ظاهرة شيب الشعر أو الشعر الأبيض وهذه الظاهرة تعتبر من الظواهر التي تؤثر على الشكل العام وخاصة للشباب.



حيث يقوم الكثير باستخدام صبغات للشعر واستخدام مواد كيماوية لإخفاء الشعر الأبيض ولا يستطيع التخلص منه نهائيا مما يؤثر بشكل كبير على الشعر ويعرضه للتلف والتساقط.

استخدام الخميرة في التخلص من الشعر الأبيض:

يمكنك التخلص من الشعر الأبيض عن طريق استخدام الخميرة، يمكنك القضاء نهائيا على شيب الشعر باستخدام قطعة من الخميرة، عليك إحضار قطعة من الخميرة الطازجة أو كيس من الخميرة الجاهزة والتي يمكنك شراءها من أي عطار أو سوبر ماركت ووضعها في كوب من الماء وتناولها صباحا يوميا وبشكل مستمر وبذلك يمكنك التخلص من الشيب دون استخدام ايه مواد كيماوية أو ضرر الشعر أو إتلافه.

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فوائد الخميرة المختلفة علي صحة الجسم:

- يمكنك عمل ماسك للوجه والبشرة للتخلص من الجلد الميت وإعادة النضارة للوجه والبشرة مع وضع قليل من الماء وعمل خليط ووضعه على البشرة يومين أسبوعيا.

- تستخدم الخميرة في القضاء على الميكروبات التي تظهر في المعدة نتيجة تناول أكل ملوث وتستخدم في تنظيف المعدة.

- تحتوي الخميرة على الكثير من المعادن مثل الحديد والزنك وأيضا الأحماض الامينية والتي تعتير من اهم المكونات اللازمة لجسم الإنسان.

ننصح بممارسة الرياضة بشكل مستمر وذلك للحفاظ على الجسم والصحة بشكل عام.