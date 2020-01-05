فوائد مذهلة لا يعرفها الكثيرون عن البصل الأخضر.. تعرف عليها

الأحد 5 يناير 2020

يحتوي البصل الأخضر على كمية مهولة من الفيتامينات التي تدخل فى علاج بعض الأمراض وتقي الجسم أيضاً، كما يتميز البصل الأخضر بأنه رخيص الثمن لكنه غني بالفوائد.



فوائد البصل الأخضر

- علاج نزلات البرد والانفلونزا :- البصل الأخضر يحتوي على فيتامين (سي) المفيد للوقاية من نزلات البرد حيث أن البصل الأخضر من المطهرات الطبيعية الذي يقتل الفيروسات لإحتوائه على مادة الألسين التى تحمي وتقي الجسم من الفيروسات والعدوى.

- يعالج إلتهاب الحلق .

- مطهر معوي قوي يعالج الإسهال بسرعة ويقتل البكتريا والفيروسات في المعدة، كما يعمل على تريح المعدة ويحسن الهضم لإحتوائه على الألياف التى - تحسن عملية الهضم والإخراج،كما أنه يمنع مشاكل الجهاز الهضمى.

- يحمي من السرطان:- غنى بمادتي الكبريت والفلافونيد واللذان يعملان على حماية الجسم من الأمراض والخلايا السرطانية .

- فقدان الوزن :- يساعد البصل الأخضر في فقدان الوزن لأنه يخلص الجسم من الأملاح الزائدة في الجسم و يحتوى على سعرات حرارية منخفضة جدآ.

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- مفيد لمرضى السكر.

- يعالج ويقلل ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.

- يعالج الإلتهابات :- يقلل الإلتهابات فى الجسم لإحتوائه على مضادات أكسدة ومضادات الإلتهاب التي تخفف أي إلتهاب في الجسم مثل إلتهابات العظام والمفاصل وغيرها.

- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع .

- مفيد لصحة القلب ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين.

- يعزز مناعة الجهاز التنفسي ويحسن وظائفه.

- يحفز مناعة الجسم ضد العدوى بالفيروسات .

- مفيد لصحة العين لإحتوائه على فيتامين (أ) الذي يحسن الرؤية ويحد من البصر، ومفيد أيضاً للجلد ونضارة البشرة.

- البصل الأخضر يعتبر منشط جنسي طبيعي للرجال.

لذلك لابد من تناول البصل الأخضر بجانب الأطعمة أو داخلها لتحموا أجسامكم من الأمراض .