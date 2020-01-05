شكرا لقرائتكم خبر عن حل بسيط للكرش والدهون.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 يُعرف عن الكمون أنه من البذور التي تساعد على التخلص من انتفاخات البطن والمغص، أما الليمون فهو قاهر الدهون الأول، ومن ثم عليكِ أن تتخيلي النتيجة التي يمكن الحصول عليها إذا ما دمجنا الكمون مع الليمون في مشروب واحد، لنتخلص من انتفاخ البطن ونحرق الدهون المتراكمة فيها إلى الأبد!

إليكِ الطريقة: Advertisements - مشروب الكمون : المقادير: ملعقة صغيرة الكمون ليمونة كوب ماء مغلي. طريقة التحضير: - قلبي ملعقة الكمون مع تقطيع الليمونة بقشرها وبذورها في كوب الماء المغلي، واتركي المنقوع لمدة 12 ساعة تقريباً، ثم صفيه وتناولي الخليط يومياً على الريق، وسوف تلاحظين الفرق.

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