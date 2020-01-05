شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ساعات العمل الطويلة ترفع ضغط الدم والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 قالت نتائج دراسة كندية جديدة إن العمل 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 70 بالمائة مقارنة بمن يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعياً. وأظهرت النتائج أن العمل بين 41 و48 ساعة في الأسبوع يرتبط بزيادة احتمالات ارتفاع الضغط بنسبة 54 بالمائة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة لافال بإقليم كيبيك، لاحظ فريق البحث أن من يعملون أكثر من 49 ساعة في الأسبوع يزداد احتمال ارتفاع الضغط لديهم بشكل مزمن بنسبة 66 بالمائة. Advertisements ويرتبط ارتفاع الضغط بزيادة المخاطر التي تهدد صحة القلب بشكل كبير. واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 3500 موظف في كيبيك، ويعتبر العدد الكبير للمشاركين من مميزات هذه الدراسة.

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