السجائر الإلكترونية ترفع خطر التهاب الشعب الهوائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة عن أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من المواد الضارة رغم أن الإيروسول المنبعث أقل ضررا من السجائر العادية، محذرة من رفعها خطر الإصابة ببعض الأمراض، كالتهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي المزمن.
وقال المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر إن مدى الخطر يتوقف على عوامل مختلفة، مثل نوعية السوائل المستخدمة ومدى قوة السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى أنها تحتوي أيضا على النيكوتين الذي يرفع خطر إدمانها.
وأضاف أن السيجارة الإلكترونية تنطوي أيضا على تأثير التدخين السلبي؛ إذ تتسبب الأبخرة لدى غير مدخنيها في تهيج العين مثلا.
ونصح المعهد الألماني بالإقلاع عن جميع أشكال التدخين سواء السجائر العادية أو الإلكترونية؛ لتجنب العواقب الصحية الوخيمة.
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