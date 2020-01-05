إليك أبرز فوائد العيش بدون تناول المشروبات الكحولية يوميًا

يشير الخبراء إلى أن الأعياد ليست فقط للاستراحة، بل الوقت المناسب للتخلي عن تناول المشروبات الكحولية، وتفيد مجلة Focus، بأن من بين الأشخاص الذين يقررون الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، أناس اعتادوا على تناول هذه المشروبات يوميا. وتقول يارميلا مالميستر، مديرة مستشفى بيتي فورد في ألمانيا، إذا تمكن الإنسان من الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية يومين في الأسبوع، فهو غير مدمن. ولكن إذا كان خلال هذين اليومين يفكر بالمشروبات الكحولية، فعليه الاهتمام بصحته بصورة جدية والتخلي عن تناول هذه المشروبات مدة شهر على الأقل.

وفعلا سوف يشعر المرء بالتغييرات خلال أسبوع: ستتحسن نوعية النوم وقدراته في العمل. بالإضافة إلى ذلك ، ستبدأ عملية استعادة الكبد، ما يؤدي إلى التخلص من الدهون المتراكمة بفعالية. وعند الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية سنة، سوف تتسارع عمليات الهضم وحرق الدهون، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، حيث يؤكد الأطباء على أن الشخص الذي كان يتناول جرعتين من الكحول يوميا سوف يفقد في حال تخليه عن هذه العادة السيئة خلال السنة 20 كيلوغراما من وزنه.

وقد دحض علماء جامعة بكين الصينية النظرية الشائعة التي تفيد بأن تناول جرعات صغيرة من الكحول مفيد عند الإصابة بالجلطة الدماغية، مؤكدين على أن تناول جرعة واحدة أو جرعتين يزيد من خطر الجلطة الدماغي بنسبة 10 و15% على التوالي وعند تناول 4 جرعات تصبح النسبة 35%.

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