علاج 7 مشاكل عند تناول ملعقة عسل على الريق

القاهرة - لايف ستايل
ينصح الكثير من الأطباء بتناول ملعقة عسل على الريق، وذلك بعد الاستيقاظ وقبل تناول وجبة الإفطار بوقت كاف لفوائدها، فهي بها العديد من المزايا الصحية التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض وخاصة في الشتاء. بحسب موقع health24 إليك أبرز فوائد تناول ملعقة عسل على الريق للجسم:
1- العسل يقلل من الكحة والسعال وأعراض البرد والإنفلونزا.
2- يمنح الجسم ما يحتاجه من الطاقة والنشاط.
3- العسل مفيد للجهاز الهضمي حيث يحميك من التهابات المعدة والقرحة.
4- العسل يقاوم البيكتريا والفيروسات التي تسبب الالتهابات.
5- يعمل العسل على تقليل آلام الأسنان واللثة والتهابها وكذلك يحميك من قرح الفم.
6- ملعقة عسل يوميًا تزيد من قدرة الجهاز المناعي وخاصة للأطفال.
7- العسل له قدرة على علاج مشكلة الإسهال والإمساك، فهو يحسن الهضم بنسبة كبيرة.
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