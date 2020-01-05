أخصائي تغذية يحدد الأطعمة المناسبة خلال فترة الامتحانات

تظل بعض الأمهات مهما قدمت من رعاية لأطفالها ،تشعر بالتقصير ،وبالأخص خلال فترة الامتحان، وهذا يدفعها لتقدم لهم كل التضحية والاهتمام لاجتياز فترة الامتحانات بنجاح، وتعتبر التغذية الجيدة التي تساعد على تنمية الذاكرة ورفع القدرات الدراسية، في مقدمة اهتمامات الأم خلال فترة الامتحانات. وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية الرياضيين عن أبرز الأطعمة المستحبة خلال فترة الامتحانات، و بالأخص افطار ما قبل الامتحان.

تظل بعض الأمهات مهما قدمت من رعاية لأطفالها ،تشعر بالتقصير ،وبالأخص خلال فترة الامتحان، وهذا يدفعها لتقدم لهم كل التضحية والاهتمام لاجتياز فترة الامتحانات بنجاح، وتعتبر التغذية الجيدة التي تساعد على تنمية الذاكرة ورفع القدرات الدراسية، في مقدمة اهتمامات الأم خلال فترة الامتحانات.

وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية الرياضيين عن أبرز الأطعمة المستحبة خلال فترة الامتحانات، و بالأخص افطار ما قبل الامتحان.

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وقال شمس، خلال ندوته في موقع صدى البلد، إن كل طالب يحتاج خلال فترة الامتحانات إلى التغذية السليمة والنشاط البدني، ورفع معدل التركيز، لذلك عليهم عمل تحليل للطفل لاكتشاف النواقص لديه والعمل على إعطائها لهم من خلال مختص .

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وأشار، إلى أبرز الأطعمة التى ترفع نسبة التركيز أبرزها المكسرات والكبد والماء.

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