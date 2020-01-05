شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من المرض.. 3 فيتامينات لتحسين مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات يمكن أن يساعد جهاز المناعة فى محاربة المرض، فعلى الرغم من أن الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد فى سد العناصر المفقودة فى نظامك الغذائى، إلا أن أفضل طريقة لتحميل العناصر الغذائية الأساسية هى الحصول عليها مباشرة من الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الفيتامينات التى تساعدك على تحسين المناعة والوقاية من المرض، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

3 فيتامينات لتحسين مناعتكفيتامين C

من أفضل الفيتامينات لتعزيز مناعتك، كما يمكن أن يجعلك نقص فيتامين C أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين C : البرتقال، الجريب فروت، اليوسفي، الفراولة، الفلفل الرومى، السبانخ، اللفت والبروكلى.

فيتامين B6

فيتامين حيوي لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجهاز المناعي، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 الدجاج والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، يوجد فيتامين ب 6 أيضًا في الخضروات الورقية والحمص.

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فيتامين E

هو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تساعد الجسم على مكافحة العدوى، ومن الأطعمة الغنية بفيتامين E المكسرات والبذور والسبانخ.



فيتامينات

حاول أن تأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل: الفاكهة والخضروات من كل لون من ألوان قوس قزح، حتى تضمن حصولك على أكبر عدد ممكن من الفيتامينات والمواد الغذائية المعززة للصحة.

ويقول الخبراء إنه من الأفضل تناول الفيتامينات من خلال الطعام بدلاً من المكملات الغذائية.

والمحافظة على رطوبة الجسم يمكن أن يعزز صحتك المناعية أيضًا، فالماء يساعد جسمك على إنتاج بلازما الدم، التي تحمل خلايا الدم البيضاء وخلايا الجهاز المناعي الأخرى.

حاول تجنب الإفراط في تناول المشروبات التي قد تجعلك تعاني من الجفاف، مثل القهوة أو حاول تناول المزيد من الأطعمة المرطبة، مثل الخيار أو الكرفس أو البطيخ.