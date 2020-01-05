فوائد الكستناء كثيرة ولكن على الحامل الاحتراس!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 10:37 صباحاً - اجمع المختصون على القيمة الغذائية الكبيرة التي يحويها «الكستناء»...أبو فروة باختلاف أنواعها؛ حيث تزرع في الصين واليابان وأوروبا وأميركا الشمالية؛ حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية، والكثير من الفيتامينات والألياف الغذائية... ولكنهم حذروا –أيضاً- من خطورتها على الحامل والرضيع منها...نتعرف على المزيد من خبيرة التغذية هنادي شيحة. فوائد الكستناء ثماره يمكن تناولها بفصل الشتاء البارد... نيئة، لكنه يصبح أكثر ليونة بعد طهيه بالشيِّ أو السلق بالماء، وقد اشتهر في قائمة المكسرات كونه غنياً بالكربوهيدرات البطيئة الهضم، والتي لا تمتص بسهولة، مما يجعل جسمك يحتفظ بمستوى ثابت للطاقة ويشعرك بالدفء وعدم الحاجة للطعام.

ويحتوي الكاستنا أيضاً على البوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والبروتينات، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة مما يعزز من توفير الكولسترول الجيد، ويخفض الكولسترول السيئ، وغنى بفيتامينc الذي يقوي الأسنان والعظام وجدران الأوعية الدموية. كما يضم الكثير من الدهون غير المشبعة المفيدة جداً لتعزيز صحة القلب والشرايين، ومضادات الأكسدة، ويختلف عن بقية المكسرات بانخفاض مستوى الدهون والبروتين...لذا هو مناسب لمن يقوم بحمية، كما يحتوي على الكثير من النشا والأسيد وفيتامين «ب» القابل للذوبان.

ويوفر للحامل الوقاية اللازمة من العيوب العصبية للجنين، ويساعد على بناء اللبنات الأساسية للحياة، ومسؤول عن تصنيع dna_ rna وخلايا الدم الحمراء، كما أن احتواءه على الألياف الغذائية يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

واحتواؤه على المنجنيز، يساعد في الحماية ضد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب، كما أنه جيد في بناء الجسم غذائياً، ويوصى به في حالة الهزال، وعلاجات التهاب اللثة ومشاكل الأسنان الصحية. Advertisements وتستخدم أوراقه في علاج الحمى، والسعال التشنجي مثل السعال الديكي، وتناوله يساعد الحامل في إصلاح الأوعية الدموية، وجعل جدار الوريد مرناً، ويمنع بعض أضرار التورم، والشعور بالقيء والغثيان ويدر البول.

الكاستنا أو أبو فروة يوفر للحامل نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي تساهم بشكل فعال في بناء ونمو خلايا الجنين بالشكل الصحيح، وبناء المزيد من كريات الدم الحمراء بالجسم المهمة للحامل خلال فترة الحمل، وله فائدة ممتازة في حماية الجنين من التشوهات.

كما تحتوي ثمرة أبو فروة أو الكاستنا على حمض اللينوليك المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية والتطور العصبي السليم عند الرضع. محاذير تناول الكستناء يفضل عدم تناول الكستناء خلال فترة الحمل الحساسة؛ خوفاً على صحة الحامل وجنينها، وإذا تم تناولها مشوية أو مسلوقة فلا بد أن يتم مضغها جيداً؛ حتى لا تتعارض مع العصارات المعوية... وعدم مضغها بشكل جيد يسبب عسر الهضم وبعض الغازات.

الكستناء لا تفيد الحامل بقدر ما تثير من الشكوك؛ إذ لم يثبت بعد صحة تناولها علمياً للحامل...كما يفضل عدم تناولها من قبل المصابين بالاضطرابات وبأمراض عسر الهضم والمغص ومشاكل الكبد والسكري والسمنة. يمكن تناول لب الكاستنا، لكن حبوب لقاح زهرة أبو فروة يمكنها أن تسبب الحساسية، أو التهاب وحكة في منطقة الشرج...بذور أبو فروة ولحاؤها وزهورها وأوراقها غير آمنة، ويمكن أن تسبب الوفاة عند تناولها عن طريق الفم للبالغين والأطفال.

كما يفضل عدم تناوله لمن يعاني من اضطرابات في الأمعاء أو المعدة؛ لأنه يثبط تخثر الدم ويزيد من خطر النزيف إن تم تناوله قبل الجراحة، بل لا بد من التوقف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

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